Lisboa Criola: quatro dias de música, arte e gastronomia

Depois da programação musical que agitou o Jardim de Verão da Gulbenkian, em Julho deste ano, Lisboa Criola, que tem o músico Dino D'Santiago como director artístico, regressa para fechar o ano em beleza. O projecto assume agora a forma de um festival que, durante quatro dias, vai percorrer quatro diferentes pontos da cidade – Castelo de São Jorge, Marvila, Rato e Hub Criativo do Beato, para onde está marcada a festa de encerramento.

A programação é multidisciplinar e arranca já na próxima quarta-feira, 2 de Novembro. Música, literatura e dança oriental são os ingredientes do primeiro dia, no Castelo de São Jorge. A agenda fecha com um "Jantar Criolo" no Largo e na Rua de São Cristóvão. Mana Minga toma conta da cozinha da Tasca Baldracca, Tia Mento vai estar no São Cristóvão e Margo Gabriel assume o comando d'O Velho Eurico por uma noite. As reservas para jantar, neste e nos dias seguintes, devem ser feitas directamente com os restaurantes.

Cada área do festival conta com um curador convidado. As opções gastronómicas ficaram a cargo de Inês Matos Andrade, directora de gastronomia e eventos da agência O Apartamento e antiga editora de Comer e Beber da Time Out Lisboa. A escritora e artista Gisela Casimiro cuidou da programação literária, enquanto Ary Rafeiro, rapper e produtor, coordenou a programação musical do festival. A fotógrafa Nash Does Work assina a curadoria na área das artes visuais. A cantora Blaya é a curadora de serviço na área da dança.

No segundo dia, quinta-feira, o Lisboa Criola vai até Marvila. O programa arranca com uma visita guiada pela Fábrica Moderna, uma aula de dança e uma oficina literária infantil para depois estacionar na Fábrica do Braço de Prata para mais um "Jantar Criolo", confeccionado a meias pelos restaurantes Potzalia e Mezze. A partir das 21.30, há música para dançar no Núcleo A70.

Sexta-feira, o Lisboa Criola chega ao Rato, com o Centro Cultural de Cabo Verde a servir de palco à literatura, à música, à dança e, claro, a mais um jantar, este servido por Milocas no Bistrô Crioulo.

Com o objectivo de "abordar, celebrar e promover a mistura sócio-cultural", o festival chega ao último dia. No sábado, a festa prossegue no Hub Criativo do Beato com um alinhamento dedicado, sobretudo, à literatura e às artes visuais. A partir do final da tarde, a música ganha expressão. Para as 19.00 está marcada uma dance battle com Krayze Fábio que, tal como todas as aulas de dança do programa, requer inscrição prévia. Em vez de jantar, o espaço vai agregar, durante todo o dia, diferentes projectos gastronómicos da cidade – Fogo e Alma, Luso Nusantara, Maria Patriarca d'O Coqueiro, Sambo de Castro, Napoleão Valente + O Gelado e Glediston Santos.

Vários locais. Qua-Sex 10.00-22.30, Sáb 12.00-23.00. Actividades gratuitas (excepto jantares)

