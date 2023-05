Crianças recriam espécies ameaçadas para alertar para a preservação dos mares

A Marinha juntou-se ao Aquário Vasco da Gama e à Câmara Municipal de Oeiras para fazer nascer “Mar Vivo”, uma exposição educativa e ecológica, que procura sensibilizar para o impacto das nossas acções na vida marinha e a importância de adoptar comportamentos mais sustentáveis. Além de oito peças criativas, que retratam espécies marinhas ameaçadas e foram feitas por um grupo de alunos do 4.º ano, a mostra inclui um aquário virtual e interactivo e uma rede de pesca apanhada em alto mar. A entrada é livre, até 11 de Junho, no Oeiras Parque.

Cuidadosamente seleccionadas pelo Aquário, as peças agora em destaque – no piso 2 do centro comercial – foram criadas por crianças com recurso a resíduos recicláveis, depois de os pequenos artistas terem oportunidade de estudar a importância da preservação dos mares e da sua biodiversidade com o apoio do biólogo Marco Frade Ferreira do Aquário Vasco da Gama. Umas mais coloridas do que outras, todas retratam espécies marinhas classificadas pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) como “em perigo de extinção” (foca-monge, tubarão-anequim e raia-curva), “vulnerável” (tartaruga-comum e mero), “quase ameaçado” (espadarte) e “pouco preocupante” (cachalote-pigmeu e polvo-comum).

Já no piso 1, os visitantes vão poder experimentar um espaço interactivo, que inclui um aquário virtual, onde vão poder ver os seus próprios desenhos, juntamente com várias espécies marinhas da costa portuguesa. No mesmo local, encontram ainda uma rede de pesca, apanhada em alto mar pela Marinha Portuguesa, onde se encontram diversos materiais que se encontram no mar com mais frequência que o desejável e que são uma ameaça para as espécies, como o plástico – actualmente, 80% do lixo encontrado no mar é constituído por plástico.

Oeiras Parque. Piso 1 e Piso 2, Seg-Dom 10.00-23.00. Entrada livre

+ Esta exposição desafia-nos a repensar o valor do plástico

+ Beachcombing: um guia para famílias e naturalistas