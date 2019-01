Crítica musical em BD: o Gato Mariano já tem direito a antologia

O felino antropomórfico criado por Tiago da Bernarda vai passar para o papel, a convite da editora Chili Com Carne. Os primeiros quatro anos de crítica indie do Gato Mariano serão compilados numa antologia e numa exposição. Críticas Felinas (2014-2018) é apresentado este sábado, dia 19, na Casa Independente.

É um gato. É um crítico. É uma antologia. De 19 a 26 de Janeiro, a Casa Independente recebe os trabalhos compilados de Tiago da Bernarda numa antologia que acompanha o percurso da personagem Gato Mariano de 2014 até 2018. O evento, a que se juntam convidados musicais como Iguana Perigosa e Colónia Calúnia — autores de Caixa, melhor disco do ano para Da Bernarda — é uma parceria com as Produções Incêndio.

À conversa com a Time Out, o cartoonista de 28 anos atribui a responsabilidade da iniciativa à Chili Com Carne, editora independente, que lhe lançou o desafio. Sobre o percurso feito até aqui com esta personagem, Tiago da Bernarda diz que a experiência o fez "olhar para o percurso em retrospectiva" e que consegue agora "ver fases distintas de ano para ano, a forma como via a crítica alterou-se, de convencional a absurdo, até à sátira."

Dos projectos abordados pelo Gato Mariano ao longo dos anos, Tiago Da Bernarda diz não ter deixado nada por dizer. "Sinto que falei com quem precisava de falar, não necessariamente com as bandas mais relevantes mas as que nos álbuns que lançaram provocaram uma reacção que desencadeou as tiras." D'Alva, Da Chick, We Trust ou Conan Osiris foram alguns dos nomes referidos nas BD do cartoonista que, depois do começo no Tumblr, chegou ao Facebook, ao Instagram, colaborou com a publicação Rimas e Batidas e com festivais como o Milhões de Festa ou o Zigurfest.

Os bilhetes para a apresentação (mais concerto) têm o custo de 6€ e podem ser reservados através do e-mail reservas@producoesincendio.pt.

