Crush Doughnuts agora serve as roscas com gelado artesanal

A Crush Doughnuts, marca dos mesmos donos do Ground Burger, juntou o melhor de dois mundos: o doughnut e o gelado artesanal.

Enquanto não abre a loja própria, a Crush Doughnuts vai acrescentando umas novidades de tempos a tempos ao seu pop-up de quinta-feira a domingo no Ground Burger. Desta vez, uma adição fresquinha: pode pôr uma bola de gelado artesanal em cima do doughnut à sua escolha.

Começou como um teste, nas redes sociais, onde publicaram uma fotografia com a bola de gelado em cima do peanut butter dream, com glacé de manteiga de amendoim, chocolate de leite valhrona e amendoim caramelizado. Receberam um feedback tão positivo, contam, que incluíram no menu oficial. Pode escolher qualquer um dos doughnuts (a partir de 2,95€) e acrescentar o gelado (mais 2€).

Na lista de opções tem o simples de baunilha, com um glacé com grãos de baunilha (3,95€), o key lime pie, com creme de lima, merengue suíço, farofa de biscoito e raspas de limão caramelizadas (5,95€) ou o de nutella caseira, com chocolate amargo e recheio de avelã e cobertura de ganache de chocolate negro (5,95€).

Também no Instagram da marca, onde anunciam os novos lançamentos, ficou a promessa do regresso do doughnut de guava e queso, um dos primeiros sabores que lançaram, em Setembro de 2018. Mas garantem ainda que no Verão vão ter “novos sabores de comer e chorar por mais”.

Em Julho deste ano a Crush Doughnuts deverá abrir a sua loja, também em São Sebastião, inteiramente dedicada aos doughnuts, ao café de especialidade e a outras bebidas artesanais.

Avenida António Augusto Aguiar, 148 A (São Sebastião). Qui-Dom 10.00-até esgotar.

