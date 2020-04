Crush Doughnuts tem dónutes especiais para o Dia da Mãe

A Crush Doughnuts tem dois novos sabores especiais para o Dia da Mãe. Haverá também dónutes em forma de coração. Tudo com entrega ao domicílio.

Aos 14 sabores fixos habituais na carta, até domingo, dia 3 de Maio, a Crush Doughnuts acrescenta o Orange Chocolate, um dónute fechado, recheado com creme de chocolate Valhrona com um toque de laranja e decorado com glacé de chocolate e crumble de bolacha Oreo (5,95€), e o Berry Much, com glacé de frutos vermelhos com queijo-creme e decorado com pérolas e crumble (4,95€). Ambos são em forma de coração e o primeiro tem a palavra “mom” a decorar.

A estes sabores exclusivos do pop-up desta semana, juntam-se edições especiais do You Crack Me Up (com glacé de caramelo e recheio de creme de baunilha, 5,95€) e do Strawberry & Cream (com glacé de morango, molho de morango, creme especial e o fruto fresco, 4,95€) em formato de coração. Qualquer sabor pode ser comprado avulso ou fazendo um conjunto de corações para a mãe ou gula própria.

O pop-up semanal no Ground Burger, a marca-mãe, começou em Setembro de 2018, estando prometida uma loja própria para a Crush Doughnuts há meses. A Covid-19 atrasou novamente, mas não cancelou o plano.

Os dónutes estão disponíveis para recolha na loja ou entrega ao domicílio através da Uber Eats de quarta-feira a domingo, a partir das 09.00 e até esgotarem.

