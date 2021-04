Crush Doughnuts tem quatro novos sabores no menu

Sempre que a Crush Doughnuts, marca de dónutes americanos artesanais dos mesmos donos do Ground Burger, lança novos sabores, a romaria à loja (e às aplicações de entrega) é garantida – o melhor é apressar-se. Desta vez vêm logo quatro novidades de uma vez, com sabores inspirados nas tradições de Páscoa espalhadas pelo mundo.

Hot Cross, M&M’s Nest, Lotus e Lamington são os nomes a registar, todos com uma massa brioche fermentada durante 24 horas. O primeiro é inspirado no inglês hot cross bun e é recheado com baunilha aromatizada com laranja. A cobertura é semelhante ao cinnamon & sugar, um dos sabores fixos e simples do menu, e é decorado apenas com um glacê em forma de cruz.

DR Hot Cross

O M&M’s Nest é a interpretação da Crush dos ninhos de Páscoa, e tem um glacê de framboesa e o interior com queijo-creme e caramelo. No topo é o merengue e o crumble que acomodam os ovinhos da M&M’s.

A terceira nova opção destaca a bolacha Lotus Biscoff, uma marca belga, que usaram para um recheio cremoso. Na cobertura do dónute há um glacê de queijo creme decorado com o mesmo creme de biscoito e uma das bolachas.

DR Lotus

O último dónute especial de Páscoa é inspirado numa tradição australiana, explicam numa nota enviada à imprensa, e tem um recheio frutado com creme de framboesa a contrastar com uma cobertura glacê de 100% cacau e coco ralado. Cada um dos novos dónutes custa 5,95€.

DR Lamington

Na lista mantém-se os sabores vanilla glazed, peanut butter dream, strawberry and cream, red velvet, oreo & cream, tres leches, key lime pie, nutella with love ou crème brûlée. Ao pedido pode ainda acrescentar uma das bebidas feitas à base de café de especialidade, disponíveis para beber ao postigo ou para entrega em casa.

Avenida António Augusto de Aguiar, 140E (São Sebastião). 21 163 4835. Qua-Dom 08.00-20.00.

