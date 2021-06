CTT lançam projecto-piloto de embalagens ecológicas e reutilizáveis

As marcas portuguesas Sanjo e Näz são as primeiras parceiras deste novo serviço amigo do ambiente.

Os CTT - Correios de Portugal querem ajudar o país a tornar-se mais verde. Para isso, lançaram um projecto-piloto para criar novas embalagens ecológicas e reutilizáveis, pensadas para os envios de lojas online. As marcas portuguesas Sanjo e Näz são as primeiras parceiras deste novo serviço.

Esta novidade, direccionada aos clientes de e-commerce, surge como um substituto às tradicionais caixas de cartão, podendo ser reintroduzidas na rede operacional dos CTT até 50 vezes. Com esta reutilização, evita-se a emissão de cerca de 5kg de CO2 para a atmosfera, o equivalente a uma viagem de carro de 50km.

Neste momento, as embalagens eco-reutilizáveis estão disponíveis apenas para as encomendas com destino à cidade de Lisboa, mas em breve poderão ser alargadas a todo o país. As empresas e negócios online que subscreverem a este novo serviço vão ter acesso a estas embalagens. Os clientes vão poder optar entre utilizar esta solução ou continuar a receber as suas encomendas com os mesmos métodos e materiais de sempre.

Quem preferir as novas embalagens, terá de as devolver num conjunto de lojas CTT e marcos de correio seleccionados ou directamente ao distribuidor, no acto da entrega da encomenda. Os que assim fizerem serão recompensados com um voucher de desconto, para utilizar numa futura compra na loja online onde fizeram a primeira compra.

"Este projecto reposiciona-nos na liderança em matéria de gestão carbónica e de combate às alterações climáticas e reforça o programa de responsabilidade ambiental e social com vista a uma maior proximidade com as partes interessadas. Ao permitir um sistema de reutilização, esta embalagem constitui um passo importante no apoio à transição para uma economia circular, com particular impacto num mercado em expansão como o do e-commerce", afirma Maria José Rebelo, directora de sustentabilidade dos CTT, em comunicado.

