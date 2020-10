Cultura no Chiado: sete dias de passeios e visitas gratuitas

O evento Cultura no Chiado está de volta, com sete dias de passeios e visitas gratuitas, quer na rua quer a partir de sua casa. Entre 12 e 18 de Outubro, aproveite para conhecer melhor as estações ferroviárias do Rossio e do Cais do Sodré, os museus do Chiado e até o Círculo Eça de Queiroz.

Este ano, dada a situação de pandemia, o Centro Nacional de Cultura acrescentou actividades online ao programa, que vão ser transmitidas no site e-Chiado, dedicado ao património e à cultura deste bairro histórico de Lisboa. Mas atenção: a participação nos passeios e visitas presenciais requer inscrição prévia, através de e-mail (crgomes@cnc.pt) ou telefone (213 466 722).

No programa completo, que pode consultar online, há opções para todos os gostos, desde um roteiro a pé pelos museus do Chiado (dia 13, às 15.00) até uma visita virtual à Cervejaria da Trindade (data e hora a anunciar). É só escolher à vontade e marcar na agenda.

Chiado. Várias datas e horários. Grátis, mediante inscrição.

