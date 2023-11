Culturgest quer pôr os estudantes a pensar e a viver a cultura

O Dia Estudante, a 22 de Novembro, terá visitas a exposições, feira do livro, um concerto e várias conversas. As inscrições são gratuitas.

A 22 de Novembro, os estudantes são mais do que bem-vindos na Culturgest. O Dia Estudante, pensado para quem frequenta o ensino superior e o ensino profissional, inclui visitas a exposições, um concerto e uma feira do livro.

Viver e pensar a cultura é o mote da iniciativa e, por isso, há várias visitas guiadas às exposições da Culturgest. A partir das 11.00, as reservas da Colecção CGD abrem portas para dar a conhecer como é que as 1800 obras de arte da colecção são guardadas e conservadas. Às 11.30, começam as visitas a “Fantasma Gaiata”. Em torno da exposição, a conversa Fantasma Gaiata: ser jovem artista em Portugal, entre as 14.30 e as 16.00, moderada pela professora e artista Lígia Afonso e o curador Bruno Marchand, junta Adriana Proganó e João Gabriel, dois artistas vencedores do primeiro Concurso Caixa para Jovens Artistas.

Os músicos Julian Sartorius e Matthew Herbert dão um concerto de jazz e techno, pelas 21.00, no auditório Emílio Rui Vilar. Antes, durante a tarde, ainda em horário a definir, os dois conversam sobre o concerto. A feira de livros de arte, com descontos até 80% em várias publicações, está aberta das 11.00 às 13.30 e das 14.30 às 18.00, na livraria da Culturgest.

Catarina Ruivo, da Federação Académica de Lisboa, Olga Cunha, psicóloga da FCSH da Universidade Nova, e Simão Van Zeller, da página de Instagram @atuamente_, moderam uma conversa sobre a saúde mental no ensino superior, entre as 12.00 e as 13.30. Todos os tempos se cruzarão. Cuidar de um país, às 18.00, conta com os arquitectos Désirée Pedro, Carlos Antunes e Maria Manuel Oliveira, que falam acerca de estratégias de estruturação do território.

Ainda pela manhã, às 10.00, Behind The Scenes convida a conhecer o processo de programação, técnica, produção e comunicação por detrás das exposições da instituição, numa visita feita pela equipa da Culturgest. Às 11.00, é hora de Mostra Ampla: Produzir para Incluir, com Rita González e Sofia Afonso, responsáveis pela equipa da Ampla, mostra de cinema inclusiva.

O Dia Estudante é dia 22 de Novembro, das 10.00 às 22.00, e todas as actividades são gratuitas para estudantes do ensino universitário e profissional e professores mediante inscrição (a conferência e o concerto são gratuitos mediante levantamento de bilhete no dia a partir das 18.00).

Rua Arco do Cego 50. 22 Nov. Qua 10.00-22.00. Entrada gratuita

+ Em 2024, Lisboa vai ter mais dinheiro para a Cultura



+ Gulbenkian apresenta tesouros régios de Jerusalém