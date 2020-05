Cutify, a app que facilita as marcações em barbearias e cabeleireiros

Aplicação portuguesa pretende agilizar o processo de agendamento e marcação de cortes de cabelo, barba, e muitos outros serviços de beleza. Para já, está apenas disponível através do site mas chega em breve aos sistemas iOS e Android.

Numa altura em que os espaços de beleza se preparavam para reabrir portas com apertadas restrições, Francisco Rio e Miguel Pereira perceberam a necessidade de criar uma fórmula que simplificasse o processo de marcações. E assim se lançaram à criação da Cutify, uma aplicação portuguesa que digitaliza a agenda dos profissionais da área da estética e beleza, permitindo agendar uma reserva a qualquer hora. O lançamento aconteceu no início desta semana, a 4 de Maio.



"Com a aplicação, evitamos deslocações desnecessárias à barbearia, contribuindo assim para reduzir o tempo de exposição fora de casa. Deste modo, criamos uma plataforma onde as pessoas podem articular com os cabeleireiros e barbearias a sua marcação da visita. Queremos que os profissionais da área se concentrem na sua actividade, das marcações trata a plataforma”, explica Francisco Rio, um dos criadores, em comunicado.

A plataforma permite também a escolha do funcionário responsável por executar o serviço, além da possibilidade de criar uma base de dados de clientes onde irão constar as preferências, a frequência com que utilizam o serviço, entre outras estatísticas que permitirão traçar o perfil dos consumidores.

É para isso necessário que também os estabelecimentos façam um registo na plataforma, aumentando assim a oferta. Para já, a Cutify está disponível através do site mas o plano é chegar com brevidade aos sistemas iOS e Android. E nesta primeira fase será apenas implementada em Portugal Continental.

