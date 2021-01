'D. Maria II em Casa' está de volta para levar o teatro a todos

Nesta fase da pandemia a cultura está parada, mas a iniciativa D. Maria II em Casa, do Teatro Nacional D. Maria II, está de regresso. A partir da próxima semana, a Sala Online do teatro volta a ter peças em exibição na Internet durante duas semanas, com a estreia de um espectáculo a cada sexta-feira.

Os bilhetes têm o valor de 3€ e a primeira estreia é já a 29 de Janeiro, com Carta, de Mónica Calle – peça que seria apresentada na Sala Garrett, antes do encerramento do teatro. De regresso está também a Salinha Online. É lá que, a partir de 30 de Janeiro, voltam a ser exibidas mais de 20 histórias infantis, criadas por artistas a partir das suas casas. O acesso é gratuito.

Aos domingos é a vez de assistir, no YouTube, a Corrente de Transmissão, sessões em vídeo realizadas por Maria João Guardião, em que pessoas de diferentes gerações ligadas à história do D. Maria II revivem memórias do teatro e da profissão. A primeira acontece a 31 de Janeiro com a actriz Carolina Passos Sousa e com José Neves, actor do elenco residente do D. Maria.

Teatra, o podcast quinzenal realizado por Mariana Oliveira continua a convocar diversas personalidades da cultura para conversas sem um rumo definido; e há ainda o magazine cultural da Rádio Renascença, Ensaio Geral ao Vivo no D.Maria II, no qual se conversa sobre tudo o que se relaciona com teatro.

