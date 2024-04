Da Alta de Lisboa ao Campo Grande: eis o novo percurso ciclopedonal da cidade

O caminho já era utilizado por peões e ciclistas, mas agora foi formalizado pela EMEL. Falamos do chamado Percurso Ciclopedonal das Calvanas, que, em cerca de 600 metros, liga o bairro com o mesmo nome, na Alta de Lisboa, até à zona do Campo Grande, conforme noticiou o Lisboa Para Pessoas.

Paralela à Segunda Circular, a linha começa junto à ciclovia de ligação ao bairro de Alvalade, através da Avenida do Brasil, e "termina abruptamente na Alameda das Linhas de Torres, ficando a menos de 200 metros da rede de ciclovias que liga a Telheiras, ao Lumiar e a zona central da cidade (Cidade Universitária, Entrecampos, Saldanha, etc.)", lê-se no site.

DR/EMEL Percurso das Calvanas

Com o primeiro troço partilhado por peões e bicicletas, o segundo congrega uma via 30+bici (para automóveis e bicicletas) e uma via ciclável unidireccional. "Para subir, os ciclistas seguem o sentido de trânsito dos carros e, para descer, têm um espaço segregado", explica o mesmo órgão.

+ Esta carrinha de caixa aberta não é uma esplanada. Ou é?