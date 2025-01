Da Broadway para Lisboa, este musical é sobre fazer um musical

A partir de Fevereiro, chega a Lisboa mais um musical da Broadway. Desta vez, é Tick, Tick... Boom!, de Jonathan Larson. A adaptação de Bernardo Raposo é apresentada no Auditório Santa Joana.

Já foi apresentado na Broadway, no West End e, em 2021, foi adaptado ao cinema pela mão de Lin-Manuel Miranda, com Andrew Garfield e Vanessa Hudgens nos papéis principais. Agora, entre 28 de Fevereiro e 27 de Abril, estreia-se no palco português, na encenação de Bernardo Raposo e com direcção musical de António Andrade Santos. Miguel Cruz e Sara Madeira protagonizam o elenco.

O musical é autobiográfico e centra-se na vida de Jonathan Larson, no momento em que tenta vingar no mundo do teatro musical, ao mesmo tempo que enfrenta a iminência dos 30 anos. O encenador norte-americano morreu aos 35 anos, no dia anterior à estreia do seu musical mais conhecido – Rent –, que este ano também é apresentado no Teatro Variedades.

Auditório Santa Joana (Roma). 28 Fev-27 Abr. Sex-Sáb 21.30, Dom 16.30. 20€

