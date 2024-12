Em 2025, o Teatro Variedades vai ser casa de um musical da Broadway

Em 1996, estreava na Broadway uma das mais célebres obras do dramaturgo norte-americano Jonathan Larson – Rent. O musical, que segue a vida de um grupo de artistas, chega em 2025 a Lisboa pela MTL – Music Theater Lisbon. Os bilhetes já estão à venda.

Entre 26 de Março e 27 de Abril, é no Teatro Variedades que é apresentado um dos musicais mais conhecidos da Broadway, premiado com um Pulitzer e um Tony. A história passa-se em Nova Iorque dos anos 90 e centra-se num grupo de artistas e activistas que, mesmo sofrendo com dificuldades económicas e problemas de saúde, cantam acerca do amor e da superação. A banda sonora conta com clássicos como "Seasons of Love" e "Take Me or Leave Me".

O espectáculo tem texto, música e letra originais da autoria de Jonathan Larson, e dramaturgia de Lynn Thomson. A direcção artística fica a cargo de Michael Greif, encenador da versão original de Rent, que é aqui encenado por Sissi Martins. O elenco conta ainda com Diogo Leite, Bruno Huca, Carlos Martins, Dennis Correia, Marta Mota, Nuno Martins, Pedro Fontes e Rafaela Monteiro.

Teatro Variedades. 26 Mar-27 Abr 2025. Qua-Sáb 21.00, Sáb-Dom 16.00. 20€

