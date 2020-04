Da casa dos artistas para a televisão dos portugueses, assim se faz o TV Fest

Festival que resulta da parceria do Ministério da Cultura com a RTP durará, pelo menos, um mês. Fundo de um milhão de euros disponibilizado pelo Governo pretende apoiar músicos e as suas equipas que vêem actividade afectada pela pandemia.

A começar esta quinta-feira, e durante pelo menos um mês, artistas nacionais – a partir de suas casas – chegarão à televisão dos portugueses todas as noites. O TV Fest, um festival criado pelo Ministério da Cultura, pretende apoiar músicos e respectivas equipas. Para isso, disponibilizou um fundo de um milhão de euros, que será pago a todos os envolvidos. Desde os músicos aos técnicos, que fazem com que tudo seja possível.

Pelas 22.00, “todos os dias haverá quatro novos artistas” a actuar, disse à RTP a ministra da Cultura, Graça Fonseca. “Convidámos o Júlio Isidro para inaugurar o festival, uma pessoa muito querida de todos nós, e que tem muitos anos a descobrir artistas”, acrescentou sobre esta iniciativa inédita.

No primeiro dia, actuarão Fernando Tordo, Marisa Liz, Rita Guerra e Ricardo Ribeiro – uma escolha do apresentador. Em declarações à estação pública, o fadista Ricardo Ribeiro considerou o festival uma iniciativa “francamente positiva”, classificando-o como uma ajuda preciosa a muitos artistas que passam uma situação complicada. “Não ter um contrato de trabalho significa que todos os encargos são por nossa conta”, acrescentou o músico.

O TV Fest será transmitido na RTP Play, e ao mesmo tempo na televisão (no canal 444), em todas as operadoras nacionais (NOS, MEO, Vodafone e Nowo). Os episódios de hora e meia começaram a ser gravados há uma semana e meia, na casa dos artistas. Os próximos participantes serão escolhidos pelos artistas que actuam esta quinta-feira. Desta forma, assegura a ministra, será criada “uma corrente de artistas”.

