Da clássica à vegetariana, há muita francesinha para comer no jardim do Arco Cego

Já não precisa de rumar a Norte para comer uma francesinha com selo portuense. Entre 23 de Maio e 1 de Junho, o Festival de Francesinhas chega a Lisboa com propostas de vários restaurantes do Porto.

O festival tem passado por cidades como Coimbra, Setúbal, Santa Maria da Feira e Braga e, seis anos depois, chega novamente à capital, onde se vai instalar ao longo de dez dias no jardim do Arco Cego.

Além da francesinha clássica, conte com outras feitas em forno de lenha, vegetarianas ou veganas. Chegam dos restaurantes Alicantina e Alfândega Douro, e também da Cufra, que abriu portas em 1974 e cujo molho da francesinha é conhecido por apenas três pessoas, e da Santa Francesinha, que tem uma francesinha 100% vegan, que leva bifinhos de seitan, enchidos vegetais e cogumelos Portobello.

Se quiser lá passar, pode fazê-lo entre as 12.00 e as 15.00 ou entre as 19.00 e as 22.30. A entrada é livre.

Avenida João Crisóstomo, 7 (Avenidas Novas). 23 Mai-1 Jun. Seg-Dom 12.00-15.00 e 19.00-22.30. Entrada livre

