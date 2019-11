Da Coreia para Lisboa: há música, desporto, cosmética e comida em vários sítios da cidade

Conhecer a Coreia sem sair de Lisboa não é a tarefa mais difícil com que já se deparou. Todos os anos, a Semana da Cultura Coreana quer dar a conhecer os hábitos e costumes do país com actividades para todos as idades e de entrada gratuita. Arranca esta quinta, 14, até dia 30 de Novembro, e toma conta de locais como a Lx Factory, o Museu do Oriente ou a Culturgest.

A grande abertura da Semana da Cultura Coreana acontece na quinta com um concerto da banda tradicional coreana Black String na Fábrica L da Lx Factory, às 20.00. No sábado o cenário muda para a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa para uma demonstração de taekwondo e um workshop de K-Food, a partir das 16.00.

No dia 20 de Novembro, às 19.00, o Auditório do Museu do Oriente recebe o K-Pop Cover Dance Festival, a partir das 19.00, que celebra o género musical que move umas boas centenas de fãs portugueses.

O programa de workshops é extenso e toma conta do Museu do Oriente de 22 a 25 de Novembro. E se há coisa pela qual os coreanos são conhecidos é pela cosmética e pode aprender mais sobre a indústria da beleza no workshop de k-beauty (22, 10.00; 13.00). As aprendizagens seguem com uma sessão de Hanji Gongye, um trabalho artesanal de criação de peças através da colagem do papel tradicional coreano (23; 15.30).

Nas artes marciais pode dedicar-se na sessão de Taekwondo (23; 15.00) ou sentar-se à mesa para trabalhar a técnica Bojagui, o patchwork tradicional da Coreia (23; 14.00). Há ainda uma sessão de dois contos coreanos para as famílias (24; 14.00) e outro workshop de comida coreana (25; 14.00) baseado na confecção do Kimchi (couve fermentada).

No lobby do Museu do Oriente, pode ainda ver de terça, 19, a 24 de Novembro uma exposição de trabalhos de Bojagui e Hanji. Para rematar a programação da Semana da Cultura Coreana, a Culturgest recebe o Festival de Cinema Coreano no dia 30 de Novembro às 14.00, 17.00 e 20.00.

Vários locais. 14-30 de Novembro. Entrada livre.

