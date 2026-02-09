Os melhores restaurantes para comer comida coreana em Lisboa

Haebin Moon nasceu em Seoul, na Coreia, mas há uns tempos mudou-se para Lisboa e abriu o Bada. É um snack-bar coreano e também a sua pequena casa aberta a todos. A carta é simples e acaba por ter mais bebidas do que pratos. Além do soju, bebida alcoólica típica coreana feita a partir de arroz, há licores, cervejas e cocktails de assinatura. Para comer, o tteokbokki é uma das propostas mais populares. Os pequenos bolos de arroz são preparados com pasta de malagueta, molho de ostra, soja e queijo. A outra é o prato de arroz e atum, que leva soja, wasabi, pickle de nabo e alga nori. Um dos favoritos da casa é o camarão marinado em molho de soja. Salta ainda à vista uma especialidade coreana bem picante, a lula fermentada com rabanete e, claro, o kimchi caseiro.
Não é fácil encontrar restaurantes apenas de comida coreana autêntica no centro de Lisboa – mas a riquíssima gastronomia da Coreia tem vindo a ganhar seguidores e importância na cena gastronómica da cidade e já há opções para arriscar e provar. Neste roteiro, identificámos três restaurantes coreanos, em Odivelas, no Mercado Oriental, no Martim Moniz, e no Intendente. Mas, se é fã destes sabores, há maneira de comer alguns pratos típicos nos bons pan-asiáticos em Lisboa. Junte ao seu vocabulário gastronómico os nomes kimchi, bibimbap, japchae ou gojuchang, coma novos caldinhos, massas ou pratos de conforto.
