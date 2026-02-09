Subscrever
Language:
PortuguêsEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Lisboa

Bada
Rita Chantre | Bada
Rita Chantre

Os melhores restaurantes para comer comida coreana em Lisboa

Nestes restaurantes coreanos e pan-asiáticos, os bons pratos chegam para viajar rapidamente até à Coreia.

Beatriz Magalhães
Escrito por Beatriz Magalhães
Jornalista
Publicidade

Não é fácil encontrar restaurantes apenas de comida coreana autêntica no centro de Lisboa – mas a riquíssima gastronomia da Coreia tem vindo a ganhar seguidores e importância na cena gastronómica da cidade e já há opções para arriscar e provar. Neste roteiro, identificámos três restaurantes coreanos, em Odivelas, no Mercado Oriental, no Martim Moniz, e no Intendente. Mas, se é fã destes sabores, há maneira de comer alguns pratos típicos nos bons pan-asiáticos em Lisboa. Junte ao seu vocabulário gastronómico os nomes kimchi, bibimbap, japchae ou gojuchang, coma novos caldinhos, massas ou pratos de conforto.

Recomendado: Os melhores restaurantes japoneses e de sushi em Lisboa
 

Restaurantes coreanos em Lisboa

Bada

  • Coreano
  • São Vicente 
Bada
Bada
Rita Chantre

Haebin Moon nasceu em Seoul, na Coreia, mas há uns tempos mudou-se para Lisboa e abriu o Bada. É um snack-bar coreano e também a sua pequena casa aberta a todos. A carta é simples e acaba por ter mais bebidas do que pratos. Além do soju, bebida alcoólica típica coreana feita a partir de arroz, há licores, cervejas e cocktails de assinatura. Para comer, o tteokbokki é uma das propostas mais populares. Os pequenos bolos de arroz são preparados com pasta de malagueta, molho de ostra, soja e queijo. A outra é o prato de arroz e atum, que leva soja, wasabi, pickle de nabo e alga nori. Um dos favoritos da casa é o camarão marinado em molho de soja. Salta ainda à vista uma especialidade coreana bem picante, a lula fermentada com rabanete e, claro, o kimchi caseiro.

Ler mais

Boa-Bao

  • Asiático contemporâneo
  • Chiado
Boa-Bao
Boa-Bao
DR / Boa-Bao Facebook

Neste pan-asiático, há pratos tradicionais da Tailândia, Vietname, Laos, Camboja, Malásia, Coreia, Japão e China. Entre os pratos coreanos disponíveis está o japchae, prato feito com noodles de batata-doce salteados com legumes num molho de sésamo e soja e que podem levar carne de vaca, frango ou tofu, ou o salmão bulgogi marinado em sumo de pêra coreana com legumes asiáticos. Uma coisa é certa: o ambiente está sempre animado, da esplanada ao pátio interior, passando pelo balcão ao pé dos cozinheiros. 

Ler mais
Publicidade

Busan Table BBQ

  • São Sebastião
  • Recomendado
Busan Table BBQ
Busan Table BBQ
Francisco Romão Pereira

O Busan Table BBQ fica na movimentada Avenida Fontes Pereira de Melo e tem um menu extenso, em torno do barbecue coreano, para almoços e jantares demorados. Se a intenção for experimentar várias proteínas (e impressionar nas redes sociais), o melhor é optar pela roda gigante, com lula, borrego, camarão, língua de vaca, frango, bife de pimenta preta, peito de vaca, cachaço de porco, entre outras iguarias. 

Ler mais

K-Bob

  • Asiático contemporâneo
  • Santa Maria Maior
K-Bob
K-Bob
©Inês Félix

O K-Bob, no Mercado Oriental, é um dos primeiros restaurantes desta gastronomia no centro de Lisboa, uma cidade com uma pequena comunidade coreana. Aqui servem o clássico desta gastronomia bibimbap, um arroz misturado com carne e vegetais com pasta de malagueta e um ovo no topo, pronto a ser misturado com uma colher, a sopa coreana picante sundubu-jjigae, o frango frito à maneira coreana, guloso e doce, yangnyeom-chicken ou ainda o prato ra-bokki, com massa, couve, bolinho de peixe, ovo cozido, cebola e alho francês, todos eles servidos com uma dose de arroz e kimchi. 

Ler mais
Publicidade

Soão

  • Asiático contemporâneo
  • Alvalade
Soão
Soão
Arlei Lima

O pan-asiátiaco do grupo Sea Me leva-nos numa viagem por seis países do Oriente sem termos de sair de Alvalade, com uma carta extensa com propostas do Japão, Índia, China, Vietname, Coreia e Tailândia. O ambiente é o de uma típica taberna asiática, com madeira tosca e candeeiros que são redes de pesca. Ao balcão, podem sair baos, pad thai, caril ou sushi. Há duas entradas com selo coreano, as asas de frango com molho coreano e sementes de sésamo e o kimchi, uns pickles de couve, cenoura e nabo conservados em kimchi.

Ler mais

Soi

  • Asiático contemporâneo
  • Cais do Sodré
  • preço 2 de 4
  • Recomendado
Soi
Soi
Fotografia: Francisco Santos

Aqui reina a street food asiática mas dentro de quatro paredes, com néons, papel de parede com motivos asiáticos, duas mesas altas viradas para a rua, luzes a pender do tecto, chapéus de palha cónicos vietnamitas, música pop japonesa e uma cozinha aberta para espreitar o que a equipa está a magicar. Entre pratos de caril, baos e bons pad thai, há um dos mais típicos petiscos coreanos: umas asas de frango fritas e salteadas em molho coreano, bastante gulosas. Tem permissão para besuntar os dedos.

Ler mais
Publicidade

Street Chow

  • São Sebastião
Street Chow
Street Chow
© Francisco Romão Pereira

Na cozinha do Street Chow, em Picoas, há espaço para um pouco de tudo, desde o Vietname à Tailândia, passando pela Coreia. A vontade é trazer para o prato criações inspiradas nos sabores autênticos da comida de rua asiática. Há pad thai, bo bun, ramen, noodles, caril e, directamente da Coreia, o umami burger com frango crocante coreano, chili mayo picante, pickles, couve branca no bandolim e batata frita. 

Ler mais

Xin

  • Coreano
  • Grande Lisboa
Xin
Xin

Este restaurante coreano em Odivelas tem selo de qualidade Time Out: há uns anos, teve quatro estrelas do então crítico da casa, Alfredo Lacerda. O motivo principal? O bimbibap, um prato de arroz com uma camada de legumes, tiras de carne e um ovo estrelado a coroar tudo. 

Ler mais

Comer o mundo em Lisboa

Recomendado
    Últimas notícias
      Publicidade
      Voltar ao topo

      Sobre nós

      Contacte-nos

      Time Out Worldwide

        Mapa do site
        © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.