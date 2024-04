São alternativas à "moda rápida" e uma aposta no que é local. Neste e no próximo fim-de-semana, há três mercados de moda vintage e em segunda mão e de produtos portugueses.

É a segunda edição do Local Market do Mīrārī, já este domingo, ali para os lados de Alcântara. Vai ser possível abastecer o guarda-roupa e, simultaneamente, a dispensa. O evento reúne desde roupa e acessórios a iguarias culinárias, como pão, queijos artesanais, vegetais e fruta. Tem o dia inteiro para se dedicar às compras, entre as 10.00 e as 23.00, e a entrada é gratuita. Fome também não há-de passar – há bancas residentes de street food prontas para satisfazer todos os apetites, incluindo hambúrgueres, pizzas, waffles e crepes.

Também durante o fim-de-semana, o mercado alternativo Anjos 70 volta a fazer das suas. Está marcado para os dias 6 e 7 de Abril. A entrada é gratuita e as portas abrem das 11.00 às 19.00, nas A11 Galleries, em Alvalade. Este art & flea market, com mais de 70 bancas, é um ponto de encontro de artistas, artesãos, colecionadores e entusiastas e tem opções para todos os gostos: desde antiguidades e peças vintage, a criações contemporâneas e peças de roupa nunca usadas.

Originalmente Feira das Almas, teve origem em 2012, no Regueirão dos Anjos e, desde então, tem sido presença assídua na agenda lisboeta. Nos dias 20 e 21 de Abril, o mercado vai até ao 8 Marvila.

Roupa ao quilo em Alcântara

Com um conceito diferente, no Vinokilo (um outro mercado), os visitantes não pagam por peça, mas sim, por quilo. O evento nasceu na Alemanha, em 2016 e tem percorrido algumas cidades europeias. Volta a passar por Lisboa, nos dias 12, 13 e 14 de Abril, também no espaço Mīrārī. Na sexta-feira e sábado, as portas abrem das 12.00 às 18.00 e, domingo, das 12.00 às 17.00.

A oferta é renovada todos os dias e vão estar disponíveis mais de duas toneladas de roupa vintage, desde o XXS ao 3XL. O quilo de roupas de marcas como a Calvin Klein, Nike e a Levi's tem um custo 50 euros, a roupa dos anos 50 a 2010 vai custar 40 euros/quilo e a secção TinyKilo, que conta com sapatos e acessórios vai custar 30 euros/quilo. Os pagamentos apenas podem ser efetuados por cartão bancário.

Há quatro modalidades de bilhetes, sendo que os dois primeiros só podem ser adquiridos online e os restantes estão apenas disponíveis na entrada do evento: os gratuitos, com entradas a partir das 13.00, os early bird (5€), com acesso privilegiado das 12.00 às 13.00, os vintage lover (3€), para os que não conseguirem bilhete gratuito, e os bilhetes prioridade (7€), que concedem livre acesso durante todos os dias (e horas), sem necessidade de esperar por filas e ainda com oferta de tote bag.

Pode também usufruir do sistema Give Back Bar, que permite que, por cada quilo de roupa doada, em boas condições, lhe seja concedido um voucher de quatro euros. Não são aceites marcas de fast fashion, acessórios, meias, roupa interior ou de criança.

Local Market: Avenida 24 de Julho, 170; Dom 10.00-23.00; entrada livre. Anjos 70: Rua do Centro Cultural, 11; Sáb-Dom 11.00-19.00; entrada livre. Vinokilo: Avenida 24 de Julho, 170; Sex-Sáb (12-13 Abr) 12.00-18.00 e Dom (14 Abr) 12.00-17.00; 0€-7€

