Floral Bro Studio: Aleksei veio de longe, só para lhe entregar flores

Sempre gostou de flores e percebeu cedo que queria ser florista. Dos ramos mais coloridos aos monocromáticos, dos grandes aos ainda maiores, Aleksei Bogdanov não se via a fazer outra coisa. Mudou-se para Lisboa e chegou a trabalhar em empresas de arranjos florais, mas a vontade de criar um projecto a solo falou mais alto. O Floral Bro Studio nasceu no início do ano e desde então tem estado a florir a cidade.

Aleksei cresceu em São Petersburgo. Há 10 anos, depois de acabar os estudos, deu os primeiros passos no mundo do design floral. No final de 2022, meses após o início da guerra na Ucrânia, decidiu fazer as malas e vir para Portugal. Em Lisboa, encontrou casa para si e para as suas flores. Finalmente, há dois meses, arriscou e, sozinho, criou o Floral Bro Studio, serviço de entrega de bouquets de flores frescas. “Eu adoro tudo o que tenha a ver com flores, mas o trabalho de florista, às vezes, as pessoas não percebem como é difícil. No Instagram, é muito bom, já vês o resultado, mas antes de receberes um bom bouquet, há muito trabalho”, diz Aleksei, em conversa com a Time Out.

Francisco Romão Pereira FloralBro Studio

Aos 30 anos de idade, é no estúdio, que partilha com um amigo ceramista, que dá vida às suas criações. Da encomenda das flores, que vêm na sua maioria dos Países Baixos, e concepção e entrega dos ramos, à produção de conteúdo para as redes sociais, ele está por detrás de todo o processo. Até depois dos clientes receberem as suas flores, Aleksei não deixa de dar uma mão no que toca à preservação dos ramos. “Nós [floristas] precisamos de escolher as flores para o bouquet, precisamos de trocar a água, de as limpar e nós precisamos de cuidar, é o melhor que fazemos – fazer com que as flores vivam mais tempo.”

O nome para o projecto nasce desta mesma vontade de dar a conhecer melhor este mundo às pessoas e ajudá-las a entendê-lo. Aleksei quer ser uma espécie de “irmão mais velho”. Habitualmente, “perguntam-me a minha opinião e, muitas vezes, não sabem que tipo de ramo querem, mas conversamos, decidimos juntos. No final, sei que ramo fazer, seja para oferecer a uma mulher, homem, irmão, pai, mãe, ou namorados”, continua.

Francisco Romão Pereira Floral Bro Studio

É possível encomendar um bouquet através do site ou do Instagram. Na sua maioria, os ramos diferem entre os tamanhos M e L e, além dos que estão disponíveis, como o Cloud of pink hortensias (75€), o Orange blend (100€) ou o Mono of Daisies (90€), pode sempre pedir um arranjo personalizado.

O Floral Bro Studio trabalha ainda com eventos e casamentos, e também organiza workshops. Por agora, ainda não existe uma loja física, mas Aleksei confessa que esse é um dos seus objectivos a longo prazo. No futuro, o florista tem ainda vontade de criar as suas próprias jarras e peças em cerâmica. Quem sabe um dia, o Floral Bro Studio vai deixar de ser só flores.

+ O maior jardim de tulipas dos Países Baixos reabriu com sete milhões de flores