Da pista de gelo à roda gigante. Wonderland Lisboa volta com tudo esta sexta-feira

À nona edição, a Wonderland Lisboa é já uma espécie de tradição natalícia na cidade, além de um marco na paisagem alfacinha nesta altura do ano. O evento que ilumina o Parque Eduardo VII abre portas já na próxima sexta-feira, 29 de Novembro, com as diversões que já o caracterizam – a pista de gelo e a roda gigante.

O evento é de entrada gratuita, embora algumas das principais atracções sejam pagas. A começar pela roda gigante, onde o bilhete custa 6€. Já os bilhetes para a pista de carrinhos, parque infantil, os trampolins, cadeiras voadoras, carrossel de cavalinhos e mini-roda têm um valor de 5€. Há ainda outra forma de diversão no recinto – o comboio de Natal. Custa 4,50€.

Outro dos emblemas do Wonderland Lisboa é a pista de gelo, essa gratuita. Tal como contemplar a imponente árvore de Natal. Conte ainda com um mercado, para quem aprecia fazer umas compras e as habituais barraquinhas de comes e bebes. Pode consultar mais informações sobre as atracções do recinto no site.

A nona edição da Wonderland Lisboa resulta da parceira entre a TVI e a NIU Experience Agency e estende-se até dia 5 de Janeiro de 2025. No Natal passado, o evento registou um recorde de 852 mil visitantes.

Parque Eduardo VII. Sex 13.00-00.00, Sáb 10.00-00.00, Seg-Qui 13.00-22.00 (13.00-23.00 a partir de 23 Dez), Dom 1 e 8 Dez 10.00-22.00, Dom 15, 22, 29 Dez e 5 Jan 10.00-23.00, 24 e 25 Dez 10.00-16.00, 25 Dez e 1 Jan 16.00-22.00. Entrada livre

