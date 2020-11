DaLua: uma concept store com sangue brasileiro e marcas do mundo

A concept store DaLua nasceu num cantinho escondido junto ao Marquês de Pombal. Lá dentro, roupas, malas, joalharia, decoração e arte unem-se para transformar esta nova loja num ponto de encontro de marcas emergentes, novos designers e lisboetas.

“A loja tem uma curadoria especial, é pensada com inspiração nas viagens que a Nelita e nós já fizemos, e em compras que vamos fazendo pelo mundo”, refere Andrea Verbicario, que dá a cara pela loja. A proprietária é a brasileira Nelita Leclery, que se instalou em Lisboa, há já cinco anos, depois de uma vida a viajar pelo mundo.

Gabriell Vieira

Foi a vista da janela de sua casa, do outro lado da rua, que despertou a vontade de Nelita em abrir um espaço seu. Havia uma pequena loja fechada e degradada, à espera que alguém olhasse para o espaço e lhe desse outra vida. O arquitecto João Pombeiro tratou de renovar o espaço e transformá-lo naquilo que agora é a DaLua.

O jogo de cortinas em rosa seco que rodeia toda o espaço interior funciona como a imagem de marca da casa – abrem e fecham, cobrem e deixam a descoberto as prateleiras da loja. “O espaço é pequeno e queríamos que fosse mutável, então as cortinas foram uma solução fácil”, diz Andrea.

“Podemos dar mais ou menos destaque a uma marca, fazer eventos especiais, tudo sem mudarmos nada na loja”, desenvolve a gerente. “Claro que tivemos de adaptar as nossas ideias e não podemos fazer da DaLua o ponto de encontro com clientes que gostaríamos, mas temos sempre café, vinho e bolinho para os receber”.

Gabriell Vieira

Por lá encontra a roupa japonesa e delicada da Shinyaseki, as peças da Yoshi Kondo, as malhas parisienses da Hartford, as camisas da portuguesa Flirts, as jóias de Carlos Penna e as de Ivo Minoni, os óculos de Gustavo Eyewear ou os acessórios da EveSome.

As novidades estão constantemente a chegar à loja, que está disponível para dar palco a novas marcas que não tenham espaço físico. Até porque “o princípio será sempre o encontro e troca de ideias e projectos”.

Rua Rodrigo da Fonseca, 93D (Marquês de Pombal, Lisboa). Seg-Sex 11.00-18.00.

