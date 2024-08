Dança, yoga e meditação. Não é um festival qualquer, é o Blissfest

Alimentar a mente, nutrir o corpo e elevar o espírito. É a proposta do Blissfest, que chega ao Sesimbra Natura Park, na Herdade da Mesquita, no primeiro fim-de-semana de Setembro, dias 7 e 8. A programação, que decorre ao ar livre, inclui sessões de dança, yoga e meditação, mas também palestras, showcookings e "rituais de cura".

As portas abrem às 09.00 nos dois dias, mas a agenda – que ainda está em actualização – só arranca pelas 10.00. A 7 de Setembro, o Blissfest inaugura com uma sessão de Bhakti Yoga e Nidra, com Isa Guitana. Segue-se a gravação ao vivo de um episódio do podcast Kológica, de Vera Kolodzig (Sáb 12.00), uma palestra sobre espiritualidade com Luís Martins Simões (Sáb 14.30), um showcooking com Marco Fonseca (Sáb 16.30) e dois momentos musicais e de dança com o ensemble Tik Tek (Sáb 18.00 e 20.30).

No dia seguinte, 8 de Setembro, destaca-se a sessão de yoga suspenso, com Sofia Jorge, às 16.00, mas o programa volta a ter início às 10.00 e inclui propostas até ao final da tarde. Além disso, pode ainda contar, durante todo o festival, com espaços dedicados a uma alimentação saudável, bem como um Art Market e um Therapy Garden, que reúne artistas, marcas conscientes e terapeutas.

Estão ainda previstas actividades pensadas para crianças, dinamizadas por nomes como Iolanda Oliveira (psicóloga e artista), Inês Caeiro (especialista em biodanza e feng shui), Marta Mourão (educadora e facilitadora em contextos de Forest School), Catarina Uttamjeet Ji (professora de kundalini yoga) e Joana Magno (fundadora do projecto Pais Conscientes, Crianças Felizes).

Os bilhetes já estão à venda e os preços variam entre os 15€ e os 30€, para crianças, e os 70€ e 167€, para adultos, com alguns pacotes a incluírem refeições veganas. Caso queira passar a noite no recinto, poderá acampar ou dormir nas tendas da área de Glamping, fazendo a reserva directamente com o Sesimbra Natura Park.

Sesimbra Natura Park. 7-8 Set, Sáb 10.00-23.00, Dom 10.00-20.00. 15€-30€ (bilhetes de criança), 70€-167€ (bilhetes de adulto)

