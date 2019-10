David Marques transfere “Ministério da Cultura” para o TBA

Se há coisa que Mistério da Cultura é, é irónico, profundamente humorístico, até na descrição do espectáculo: “um thriller burocrático dançado”. Mas afinal, como é que se dança a burocracia, e como é que isso ainda é um thriller ? “Foi uma questão grande pensar qual é que seria esse corpo. Fizemos improvisações em torno disso, experimentámos ser bastante literais nessa coisa do suspense . Para mim, h avia qualquer coisa de thriller no início , mas que não ficou tanto nos corpos, mas mais no ambiente do objecto”, conclui.

De David Marques

Em colaboração com Madeleine Fournier, Johann Nöhles, Nuno Pinheiro, Marco da Silva Ferreira, Francisco Rolo e Teresa Silva