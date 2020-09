DCK lança calções de banho solidários que apoiam mulheres com cancro da mama

O novo modelo já está à venda e tem um design muito particular que homenageia as mulheres.

Se há loja onde é Verão o ano todo é na DCK, a marca portuguesa de calções de banho, que tem loja no Chiado. E prova disso é que mesmo no final da estação é tempo de novos lançamentos – e desta vez solidário. O novo modelo a juntar-se à família é o Wear It Pink, que vem homenagear as mulheres com cancro da mama. Uma parte das vendas reverte a favor de mulheres na luta contra a doença.

Dados da Liga Portuguesa Contra o Cancro estimam que entre a população feminina portuguesa surgem seis mil novos casos de cancro da mama por ano – 11 novos casos por dia e quatro mortes diárias associadas à doença. São números que assustam e que deram o mote para a marca tomar iniciativa.

“Na DCK não falamos apenas de números. Falamos de mães e mulheres, de irmãs, primas, amigas, clientes, mulheres com nome próprio, apelido, um rosto, uma vida, uma história”, pode ler-se no comunicado da marca.

O modelo Wear It Pink surge assim desta vontade e necessidade de homenagear as mulheres que sofrem ou já sofreram com cancro da mama. O modelo é todo preto com um padrão de seios desenhados a cor-de-rosa, com tamanhos, feitios e formas distintas, porque cada mulher é única.

Além do design particular, a DCK tem vindo a apostar cada vez mais na sustentabilidade das suas peças e este novo modelo não é excepção, sendo fabricado a partir de seis garrafas de plástico recolhidas do oceano.

O modelo de edição limitada já está a venda na loja e no site da marca por 44€, dos quais 30% das vendas serão doados para ajudar mulheres que lutam contra o cancro da mama.

“Já que temos o privilégio de conseguir chegar a bastante gente achamos que é nossa obrigação transmitir mensagens de relevância, positivas e que ajudem a tornar o mundo melhor”, explica Fernando Costa, marketing manager da DCK. “A mensagem principal é para que as mulheres tomem precauções, façam exames de rotina e estejam alertas para este tema. Queremos aproveitar a nossa plataforma de comunicação para alertar para este facto tão importante para as mulheres mas por vezes tão esquecido.”

+ As melhores lojas para homem em Lisboa

+ Leia já, grátis, a edição Time Out Portugal desta semana

Share the story