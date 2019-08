Dê à língua no Jardim do Campo Grande em Setembro

Este ano, o Dia Europeu das Línguas será celebrado em Lisboa a 28 de Setembro, no Jardim do Campo Grande. No programa cultural, onde estarão representadas mais de dez línguas, não faltam actividades grátis, incluindo sessões de “speak dating”.

Instituído em 2001, pelo Conselho da Europa, o Dia Europeu das Línguas é celebrado todos os anos a 26 de Setembro. Lisboa adia as comemorações e propõe uma festa no Jardim do Campo Grande, a 28 de Setembro, das 14.00 às 19.00. O objectivo é promover a aprendizagem de idiomas europeus, o plurilinguismo, a comunicação intercultural e a diversidade linguística através de actividades lúdicas para toda a família, desde sessões de leitura de poesia até um “speak dating”, onde os participantes podem aprender a língua do seu date.

“Com mais de 200 línguas autóctones na Europa e 6000 a 7000 línguas faladas em todo o mundo, o Dia Europeu das Línguas, instituído pelo Conselho da Europa, visa chamar a atenção para os muitos benefícios da aprendizagem de idiomas, sem esquecer o desenvolvimento das competências cognitivas, o derrubar de barreiras culturais e a abertura a novas amizades e oportunidades profissionais”, pode ler-se no comunicado da EUNIC Portugal, que conta com apoio da Representação da Comissão Europeia em Portugal.

No evento, estarão representadas 14 línguas europeias: alemão, checo, croata, espanhol, finlandês, francês, georgiano, grego, italiano, inglês, irlandês, polaco, português e romeno. Através de jogos e danças, concertos e exposições, os participantes vão poder testar os seus conhecimentos linguísticos. Para os mais novos, há ainda várias propostas criativas, como narração de histórias e sessões de leitura de poesia.

Jardim do Campo Grande. Sáb 14.00-19.00. Entrada livre.

