Lisbon Under Stars: o videomapping está de volta às ruínas do Carmo em Setembro

Foram 50 mil aqueles que viram a história da cidade projectada entre Maio e Julho nas Ruínas do Carmo. O Lisbon Under Stars dá continuidade ao sucesso e está de regresso entre 5 e 30 de Setembro.

O Lisbon Under Stars, distinguido com o prémio Best Cultural Event nos Best Event Awards 2018, é uma experiência sensorial de 360º que o leva numa viagem ao longo de mais de 600 anos de história da cidade de Lisboa. As paredes das ruínas são transformadas em telas tridimensionais onde são misturadas projecções multimédia – tudo feito pelo Atelier OCUBO.

A música do espectáculo fica a cargo de nomes como Mariza, Paulo Marinho, Rão Kyao, Teresa Salgueiro, Tocá Rufar, Coro de Câmara Lisboa Cantat e Orquestra de Câmara da GNR. A narração é de Catarina Furtado.

Desta vez há uma sessão única de segunda a quinta, às 21.30, e às sextas e sábados pode estar de cabeça no ar às 21.30 ou às 22.45. Cada espectáculo dura 45 minutos e poderá circular livremente no espaço e fingir que embarca numa caravela, desembarca num destino exótico ou até mesmo sentir a o terramoto de 1755.

Ruínas do Carmo. Seg-Qui 21.30, Sex-Sáb 21.30 e 22.45. A partir de 15€.

