Dê as boas-vindas a 2020 com os pés nos pedais

Há um passeio colectivo pela zona ribeirinha da cidade já este domingo, para dar as boas-vindas a 2020 e começar a perder as calorias a mais depois de um mês de excessos. Pronto para pedalar?

A Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta organiza um passeio colectivo para celebrar a entrada no novo ano há mais de uma década. Este ano, a iniciativa, que é também uma “manifestação em defesa da bicicleta”, está marcada para domingo, 5 de Janeiro, com concentração no Terreiro do Paço a partir das 09.30. A partida está prevista para as 10.00.

O percurso tem início na Avenida Infante D. Henrique. Segue depois pela Rua Cintura do Porto, a Praça 25 de Abril, a Avenida Ribeira das Naus, o Cais do Sodré e a Avenida Brasília, até à zona de Belém. Duas horas e meia depois, o grupo deverá estar de volta ao Terreiro do Paço.

A inscrição é grátis, mas obrigatória. Se não poder participar desta vez ou quiser começar já a preencher a agenda, estão previstas iniciativas para assinalar o Dia Mundial da Bicicleta (7 de Junho) e a Semana Europeia da Mobilidade (de 16 a 22 de Setembro). Estão também programados quatro cursos de iniciação e aprendizagem de bicicleta na via pública, organizados em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, em Abril, Maio, Setembro e Outubro.

