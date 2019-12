Dê as boas-vindas ao Inverno com uma grande festa da curta-metragem

O dia mais curto do ano está a chegar e vai ser celebrado em mais de cinquenta países com a projecção de curtas. Junte-se à festa em Lisboa e dê as boas-vindas ao Inverno no escurinho (e quentinho) do cinema.

Todos os anos, o Hemisfério Norte entra na estação mais fria entre 21 e 22 de Dezembro, marcando o Solstício de Inverno com o dia mais curto do ano. Em 2019, o disco solar pôr-se-à às 17.19, em Lisboa. Este fenómeno astronómico, que marca o momento em que o Sol está no seu ponto mais distante do equador, inspirou a criação do festival O Dia Mais Curto, que à 7.ª edição continua a ser a desculpa perfeita para irmos ao cinema. Na capital, há exibição de curtas-metragens em mais de dez locais – e a festa estende-se a outros pontos do país.

A Agência da Curta Metragem apresenta este ano cinco programas distintos, para todas as idades e todos os públicos, com filmes portugueses e internacionais a serem exibidos em 28 localidades de Portugal continental e ilhas. Soma-se ainda a programação independente de várias associações ou cineclubes, que aderiram ao evento, como o Instituto Italiano de Cultura de Lisboa, que prevê a projecção de seis curtas seleccionadas entre a melhor e mais recente produção italiana.

História Trágica com Final Feliz de Regina Pessoa from CRIAS on Vimeo.

Em Lisboa, há sessões este sábado, 21 de Dezembro, no Auditório da Biblioteca de Marvila (15.00), com nove curtas, incluindo Abraço do Vento (2004), de João Miguel Ribeiro, e na Cinemateca Portuguesa (21.30), com mais seis propostas, desde A História Trágica Com Final Feliz (2005), de Regina Pessoa, a Rapace (2006), de João Nicolau. Uma semana depois, a 28 de Dezembro, se não tiver perdido a primeira sessão em Marvila ou lhe apetecer rever as películas, a Padaria do Povo reaviva a festa com uma sessão de cinema às 11.00.

Caso prefira ficar em casa, a ouvir a chuva a cair lá fora, O Dia Mais Curto também está na televisão. Tanto o TV Cine 2, por estes dias com canal aberto, como o Canal180, têm uma programação especial. Para a descobrir, basta espreitar o site do festival.

