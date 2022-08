De ‘Bem-Bom’ a ‘Top Gun: Maverick’: o cinema ao ar livre volta a Odivelas

De 2 a 24 de Setembro, todas as sextas-feiras e sábados vão contar com sessões de cinema ao ar livre gratuitas em diferentes pontos do município de Odivelas.

As noites quentes prometem manter-se Verão adentro. A pensar nisso, a Câmara Municipal de Odivelas volta a programar um ciclo de Cinema ao Luar, com sessões de cinema ao ar livre, às sextas e aos sábados, entre 2 e 24 de Setembro. As sessões começam às 21.30 e têm entrada livre.

As primeiras duas sessões, nos dias 2 e 3, acontecem no Largo Vieira Caldas, em Caneças. Bem‑Bom, o filme de Patrícia Sequeira sobre uma das bandas femininas mais marcantes do país, inaugura esta edição. No dia seguinte, é exibido Thor: Amor e Trovão, uma das últimas novidades da Marvel, estreada em Julho e realizada por Taika Waititi.

No fim-de-semana seguinte, o cinema ao ar livre aterra no Ringue de Futebol de Olival Basto. E a produção portuguesa volta a ter destaque com O Pai Tirano, de João Gomes. Já no sábado, fazem-se as delícias dos mais novos com a versão portuguesa de Cantar! 2, que conta com as vozes de Vasco Palmeirim, Áurea e Mafalda Luís de Castro.

O Antigo Campo de Ténis, na Pontinha, foi o local escolhido para as sessões de dias 16 e 17. Por aqui vão ser exibidas duas longas-metragens que passaram pelas salas portuguesas em 2022: Mundo Jurássico: Domínio, de Colin Trevorrow, e A Cidade Perdida, dos irmãos Aaron e Adam Nee.

As últimas sessões têm lugar no Jardim da Música, em Odivelas. Na sexta-feira, 23, vai ser possível ver Top Gun: Maverick, um dos maiores sucessos de bilheteiras deste ano, protagonizado por Tom Cruise e dirigido por Joseph Kosinski. Mínimos 2: A Ascensão de Gru é o filme escolhido para fechar o ciclo, no sábado, 24.

No total, são oito as sessões de cinema ao ar livre que vão passar pelos diferentes pontos do município de Odivelas, em Setembro. A programação completa, que inclui novidades do cinema português e internacional e títulos dedicados aos mais novos, pode ser consultada aqui.

Caneças (Largo Vieira Caldas), Olival Basto (Ringue de Futebol), Pontinha (Antigo Campo de Ténis) e Odivelas (Jardim da Música). 2-24 Set. Sex-Sáb 21.30. Entrada livre



