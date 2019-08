De bowls a café de especialidade, cabe tudo neste Tjela

A passagem pelos luxuosos Ritz e Hotel W, ambos em Barcelona, trouxeram-lhe experiência mas, no regresso à capital, Tomás Junqueiro queria outro tipo de aventura. No novo Tjela leva à mesa pratos descomplicados que têm muito de experiências caseiras.

“Reuni os meus amigos aqui e fomos fazendo testes. Pedi-lhes para me dizerem o que estava bem e o que estava mal, fui alterando as coisas e percebendo o que resultava.” Eis a receita do espaço que acaba de abrir no Restelo, e que faz das bowls o argumento principal.

Fotografia: Manuel Manso

Antes de abrir o restaurante, andou entre o Brasil e Portugal e tirou o curso de hotelaria, que serviu de ponte para Barcelona. Mais tarde, de volta a Lisboa, foi o café de especialidade que o apaixonou. “Comecei um negócio neste mesmo espaço com a minha mãe mas entretanto saí e montei uma carrinha com café de especialidade, o Coffeedential.” Quando a mãe o desafiou a passar o negócio do café para o restaurante no Restelo, Tomás teve outra ideia. “Isto é uma coisa que eu costumo fazer em casa, portanto não houve grande mistério e em uma semana tinha um menu criado”, explica.

Fotografia: Manuel Manso

Na carta há opções como as tjelas – simples ou em menu, que inclui bebida e café – ou as smootjelas, servidas em tigela ou copo. No campeonato das tigelas, encontra frango teriyaki (7,95€ a tigela, 10,15€ o menu), porco barbecue (7,70€ a tigela, 9,90€ o menu) poké de salmão (9,80€ tigela, 12€ o menu) e a opção veg (7,40€-9,60€). Há ainda a tjela do mês, que todos os meses propõe novas combinações de sabores.

Fotografia: Manuel Manso

Nas smootjelas conte com três opções: a vermelha, com frutos vermelhos, banana, leite de amêndoa e granola da marca portuguesa Going Nuts (5,50€ tigela, 3,50€ copo), a verde, com espinafres, abacaxi, banana e leite de coco (5,50€-3,50€), e a de açaí (6,50€-4,50€). Para rematar com um docinho, há cookies (1,80€).

Seja qual for a escolha, acompanhe com o refresco de sabugueiro (1,50€), uma aposta de Tomás que marca pela diferença: “Procurámos uma bebida diferente para fugir à limonada, que é uma coisa que já imensa gente tem”.

O café de especialidade não é quem reina no Tjela, mas não ficou esquecido. Aqui, pode e deve terminar com um dos protagonistas da carrinha Coffeedential: o expresso (100% arábica, 1€), o café de filtro batch brew (1,30€) ou o cold brew (4€), uma infusão de café a frio em 24 horas.

Rua Duarte Pacheco Pereira 26C (Restelo). 911 756 538. Ter-Dom 12.00-19.00.

