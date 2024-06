De Carolina para Carolina: uma colecção de jóias feita a quatro mãos

A colecção Atma é composta por oito peças e resulta da colaboração da actriz Carolina Loureiro com a designer de jóias Carolina Curado.

Entre Carolinas abundam duas coisas: o gosto pela joalharia e, em particular, por peças com um significado especial. Não é, por isso, de admirar que estas duas se tenham juntado para desenhar uma colecção que inclui colares, brincos e anéis. De um lado está Carolina Curado, que há mais de uma década dá cartas na área dos acessórios. Do outro, Carolina Loureiro, actriz e fã confessa das criações da homónima.

“Eu sou apaixonada por jóias, já há muito tempo que queria pensar e materializar a minha própria colecção. Adoro o trabalho da Carolina Curado, e senti logo que íamos fazer o match perfeito", afirma a segunda Carolina, em comunicado. A pensar em peças que transmitissem uma mensagem, a dupla chegou ao Message Ring, anel onde é possível gravar uma de três frases pré-definidas: “Sou a minha cura”, “Tenho a força e a verdade no coração” e “Transformação e renovação”.

A colecção Atma é, contudo, mais extensa. Composta por dois colares, três anéis e três brincos, inspira-se nas figuras da fénix, da serpente e do leão para transmitir conceito como "a força, a vontade e o ser". “Quando a Carolina nos desafiou com esta ideia sentimo-nos imediatamente identificadas, enquanto marca os animais são um universo que adoramos explorar", acrescenta Carolina, a joalheira, em nome da marca.

As oito peças já se encontram à venda – em latão, com banho de ouro e zircões – online e na loja de Carolina Curado, na zona do Areeiro. Os preços variam entre os 60€ e os 190€.

Avenida de Madrid, 32C (Areeiro). 96 450 8844. Ter-Sex 10.00-18.30, Sáb 10.00-13.00

