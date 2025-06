De cortes de trânsito a autocarros grátis, saiba como se mover na cidade este Santo António

Autocarros da Carris serão gratuitos entre as 18.00 de 12 de Junho e as 08.00 do feriado. Câmara também negociou alternativas ao metro com CP, Fertagus, Transtejo Soflusa, táxis e TVDE.

Com o metropolitano a fechar às 20.00 no dia de maior agitação na cidade, o das festas de Santo António, a Câmara Municipal de Lisboa (CML) decidiu que "a utilização dos autocarros da Carris será gratuita a partir das 18.00 [desta quinta-feira, dia 12 de Junho] e até as 08.00 da próxima sexta-feira". A rede da Carris não está, no entanto, a funcionar em pleno, devido à greve total anunciada em Maio, com uma adesão, ainda assim, inferior ao esperado (estima-se que se situe na ordem dos 15%).

Para "mitigar os impactos desta paralisação do Metro e garantir que todos possam celebrar com a maior normalidade possível", foram tomadas ainda outras "medidas de mobilidade excepcional", em articulação com a Comboios de Portugal, a Fertagus, a Transtejo Soflusa e transportes particulares de passageiros, como táxis e TVDE.

No caso da CP, a CML comunica que há um reforço da oferta, com comboios disponíveis durante toda a noite. Na Linha de Cascais, haverá um comboio por hora, enquanto a Linha de Sintra é servida por um comboio a cada 30 minutos e a da Azambuja por dois comboios durante a noite, que saem de Santa Apolónia às 01.30 e às 03.30.

Quem precisar do comboio para seguir até à Margem Sul pode partir da estação Roma/Areeiro, em direcção a Setúbal, às 00.53 e até Coina às 01.23.

O regresso das festas de Lisboa para as zonas do Montijo, do Seixal e do Barreiro pode fazer-se por via fluvial às 02.00 e às 05.00, desde o Terreiro do Paço.

Prevendo-se, ainda, muitos pedidos de táxi e TVDE, a Câmara decidiu criar, excepcionalmente, duas praças de táxis no Martim Moniz e na Praça da Alegria, bem como uma zona de espera de TVDE na Alameda Edgar Cardoso (Marquês de Pombal).

"Mais informações sobre os percursos reforçados da Carris e as opções alternativas de transporte serão divulgadas através dos canais oficiais da Câmara de Lisboa nas próximas horas", comunica ainda a autarquia.

Vários constrangimentos na zona histórica

Apesar do reforço da oferta de meios de transporte, a noite de Santo António é para os peões, pelo que há várias zonas da cidade sujeitas a condicionamentos de trânsito, nomeadamente devido à realização dos Casamentos de Santo António e do Desfile das Marchas Populares.

Nas zonas históricas (da Graça à Madragoa), estarão "encerradas várias artérias por motivos de segurança e devido à expectável elevada afluência de pessoas", das 18.00 de 12 de Junho às 08.00 do dia seguinte. Entre as principais vias cortadas estão a Avenida da Ribeira das Naus, a Rua da Cintura do Porto de Lisboa, entre o Cais do Sodré e o Cais do Gás, a Rua do Alecrim, a Praça Luís de Camões e a Calçada do Combro, em direcção ao Bairro Alto, ou a Avenida 24 de Julho. Também a Avenida da Liberdade será fechada ao trânsito automóvel a partir das 18.00 e, nas freguesias de Arroios, Santa Maria Maior e São Vicente, haverá cortes nas ruas do Vale de Santo António, Senhora da Glória, da Graça, Angelina Vidal, Sapadores, Damasceno Monteiro, dos Remédios, dos Douradores ou do Arsenal, bem como no Largo da Graça e na Praça da Figueira. São tantos os condicionamentos que o melhor é mesmo não pegar no carro.

Está, ainda, proibida a circulação de trotinetes e de bicicletas entre as 14.00 de 12 de Junho e as 08.00 de 13 de Junho, nas zonas abrangidas pelos cortes de trânsito.

Eis o mapa completo dos cortes de trânsito:

DR Condicionamentos de trânsito no Santo António

