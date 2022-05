De Craig Taborn a Tcheka com Mário Laginha, vem aí o Amadora Jazz

O Amadora Jazz arranca já na próxima quarta-feira, 4 de Maio, pela décima vez consecutiva, prolongando-se até domingo, 8, em três salas diferentes. Além das habituais “figuras cimeiras do jazz nacional”, o programa também conta com nomes internacionais de respeito, como o guitarrista e compositor Bill Frisell, o também americano Craig Taborn; e o cantor, compositor e guitarrista cabo-verdiano Tcheka, que convida o pianista português Mário Laginha para a ele se juntar.

A abertura está marcada para 4 de Maio, às 21.00, nos Recreios da Amadora, com Bill Frisell, cujo som distintivo inclui influências da folk e do country, da música clássica e, claro, do jazz. Em palco, estará acompanhado pelo baixista Tony Scherr (conhecido pelo seu trio com Anton Fier e Rob Jost) e o baterista Kenny Wollesen (que ganhou reputação ao lado de figurões como Tom Waits).

No dia seguinte, 5 de Maio, é o pianista Craig Taborn a dar-nos música, novamente a partir das 21.00. Já na sexta-feira, 6, é a vez de Tcheka subir ao palco acompanhado pelo pianista Mário Laginha, com quem já deu vários concertos em Portugal. Segue-se, no dia 7, um concerto do novo trio de Paula Sousa, André Rosinha (neste concerto substituído por Mário Franco) e Beatriz Nunes.

Antes, pelas 18.00, o Auditório de Alfornelos recebe um encontro de figuras marcantes do jazz português de diferentes gerações. Os jovens Diogo Alexandre (bateria) e Tomás Marques (sax alto) juntam-se ao já consolidado contrabaixista Nelson Cascais.

Para terminar, a 8 de Maio, o Amadora Jazz propõe um concerto de entrada gratuita, às 16.00, no Cineteatro D. João V. No comando, a banda Gerajazz, nascida em 2010 a partir de uma parceria entre a Orquestra Geração – Sistema Portugal e a Escola de Jazz do Hot Clube.

Com excepção do concerto de encerramento, no Cineteatro D. João V, que é gratuito, é preciso adquirir bilhete (5€-15€) para acesso aos outros. Os ingressos estão à venda na Ticketline e, duas horas antes do espectáculo, também no local.

Recreios da Amadora, Auditório de Alfornelos e Cineteatro D. João V (Amadora). 4-8 Mai, Qua-Sex e Dom 21.00 e Sáb 18.00 e 21.00. Desde 5€.

