De Dior a Chanel: o guarda-roupa de Paula Bobone vai a leilão

“Eu sem roupa não sou nada” — a declaração inaugura a conversa, no dia em que a Cabral Moncada Leilões deu início ao leilão de centenas de peças (vestuário e acessórios) de Paula Bobone. Aos 76 anos, a socialite, cronista e autora publicada está a desfazer-se de parte do seu guarda-roupa, uma pequena fracção, que nos últimos anos ficou reservada a festas, bailes e banquetes um pouco por toda a Europa. À Time Out Lisboa, explica que um novo capítulo exigiu que uma limpeza fosse feita.

“O contexto social mundial alterou-se, mas também fiquei com uma doença horrível chamada intolerância ao glúten. Deixei de ir a eventos sociais, simplesmente”, explica. “Ora, não vou engalanar-me para ir sabe-se lá onde. As festas vão continuar, eu é que já não posso ir”, continua.

DR Carteira Bamboo da Gucci, 500€

Por detrás das peças, há memórias de tempos idos. Fala em celebrações faustosas que misturavam aristocracia europeia e vedetas de Hollywood, bailes de debutantes e de um périplo de galas de beneficência que a levaram até Paris, Londres, Mónaco e Puerto Banús. “Tinha amigas muito velhinhas que me convidavam, muitas eram presidentes de fundações. De todas, a única que ainda está viva é a princesa Maria Luiza da Prússia.”

Um vulto da velha nobreza europeia que não foi esquecido na hora de levar esta colecção pessoal a leilão. Nas palavras que escreveu em jeito de prefácio, assinala o “look atraente no qual se notava o gosto pela diferença”, mas também uma estética que “valoriza os ambientes”.

DR Botas Dr. Martens, 20€

Paula Bobone é a figura extravagante que se mediatizou sobretudo no início dos anos 2000. As bandoletes, os alfinetes de peito XL, os brilhos e as blusas de laçada tornaram-se imagens de marca com as sucessivas aparições televisivas. Ao percorrer o leilão online, que decorre até às 21.00 de dia 31 de Outubro, é ir reconhecendo esse estilo, mas também encontrar alguns ícones universais — caso da carteira Lady Dior (há sete a leilão, com seis cores diferentes e com bases de licitação entre os 400€ e os 500€). Chanel, Saint Laurent, Gucci, Prada Fendi, Versace, Vivienne Westwood e Emilio Pucci são algumas das etiquetas que mais reluzem entre os 317 lotes. As bases de licitação vão dos 10€ aos 500€.

“Comecei a sentir que a minha roupa podia ser útil ao próximo”, refere. A ideia partiu de uma velha amiga, Madalena Braz Teixeira, antiga directora do Museu Nacional do Traje e com quem chegou a trabalhar no Ministério da Cultura. Mas “nem o museu tem espaço para tanta coisa” e o contacto com a Cabral Moncada Leilões acabou por ser o desfecho lógico para quem queria “ficar com mais espaço”.

DR Pulseira em metal dourado, 15€

Paula vive entre Cascais e o Chiado, onde até já transformou uma casa de banho em closet. Registar e catalogar cada peça é algo que começou a fazer cedo, como se de um acervo se tratasse. Conta cinco mil referências, cifra apenas ultrapassada pela quantidade de livros — esses chegam a ser seis mil. “Durante anos, viajei muito e comprei lá fora, onde sempre fui muito bem atendida. Acho que interagimos com a roupa e esta deu-me sorte.”

Além das peças leiloadas (desde segunda-feira que foram praticamente todas licitadas), outras serão doadas ao Museu Nacional do Traje, numa tentativa de desbastar um armário que já não lhe é útil. Continua a ter “roupa a mais”, ao mesmo tempo que afirma já ter reservado algumas carteiras para as netas. Por estes dias, ocupa-se de um novo livro. Enquanto desempata o que não usa, dedica-se a discorrer sobre a História da Moda.

+ Kintu Studio: um novo ponto de encontro para o talento português

+ Sem aros nem copas. A leveza dos novos soutiens portugueses