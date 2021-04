De esplanada em esplanada, pelo Príncipe Real

Roteiro desenhado pela EmbaiXada e EastBanc mapeia as esplanadas do bairro lisboeta. Quem o levar aos restaurantes e cafés destacados, na sexta, terá direito a uma oferta.

As esplanadas voltaram em força em todo o país. A pensar neste regresso parcial à normalidade, alguns lojistas do Príncipe Real juntaram-se para criar um roteiro de esplanadas do bairro “para desconfinar em segurança no coração de Lisboa”.

Ao todo, este mapa assinala as esplanadas de dez espaços de restauração e de bebidas do bairro. Jamie’s Italian, Zero Zero, Lost In, Atalho Real, La Paparrucha, Tapas 52 ou Gin Lovers são alguns dos locais que disponibilizam, nesta fase de desconfinamento, uma esplanada aos seus clientes.

De segunda a sexta-feira, até às 21.00 e aos fins-de-semana e feriados até às 13.00, estas esplanadas “são alguns dos locais que poderá visitar e aproveitar para relaxar, após um dia de trabalho ou para arrancar o fim de semana da melhor forma”, detalha uma nota enviada pela EmbaiXada e pela EastBanc, organizadores da iniciativa.

Para celebrar a reabertura dos cafés e restaurantes, nesta sexta-feira todos estes espaços do bairro terão uma pequena oferta para os clientes que se façam acompanhar pelo roteiro oficial da EmbaiXada.

