De “ilha árida” a jardim. Será desta que o Martim Moniz muda?

É uma das praças centrais da cidade, já foi espaço para alfarrabistas, viveu experiências como o Mercado de Fusão e foi alvo de vários planos, como o dos contentores com lojas e restaurantes no interior, um modelo polémico que caiu ainda antes de começar a andar. Em 2020, a autarquia decidiu perguntar aos cidadãos o que queriam para o Martim Moniz e a resposta foi: um espaço verde. É esse espaço que parece estar agora mais próximo de ser concretizado (ainda que não se espere ter obra feita antes de 2026), depois de se ter ficado a saber, esta quarta-feira, que o projecto do atelier F|C Arquitectura Paisagista, de Filipa Cardoso de Menezes e Catarina Assis Pacheco, foi o escolhido entre 21 propostas para mudar a cara (e a vivência) do Martim Moniz.

A ser aprovado a 22 de Novembro, em reunião de Câmara (a votação estava planeada para o dia 8, mas foi adiada a pedido de vereadores da oposição), a proposta destaca-se em grande parte pela remodelação do lado nascente da praça, onde, no lugar da circulação viária, passam a existir um anfiteatro e uma extensão pedonal, aberta para a envolvência da Capela de Nossa Senhora da Saúde. Do desenho fazem também parte um parque infantil e uma esplanada, bem como uma grande aposta na arborização.

A ideia central é desfazer a “ilha árida” actual, transformando-a num novo jardim e “espaço público mais acessível e confortável”, que possa ser atravessado “de forma agradável e segura”, lê-se na memória descritiva do projecto. Com a inclusão do anfiteatro e a retirada de veículos circulantes, sugere-se “uma multiplicidade de usos possíveis, desde sessões de cinema ao ar livre a eventos culturais e políticos, passando pela organização de mercados ou a prática desportiva”.

Quanto à passagem de aridez a zona verde, se em anteriores discussões a plantação de árvores chegou a ser considerada uma impossibilidade para o Martim Moniz, nesta proposta o desenho de um muro de contenção fundado na laje do parque de estacionamento subterrâneo “permite elevar o terreno e sustentar uma larga e profunda plataforma de solo vivo, capaz de criar um novo espaço bioclimático que servirá a cidade”, referem as arquitectas. As zonas de sombra irão, ainda, conviver com um sistema de gestão hídrica que prevê a retenção e a reciclagem de água, "um dos eixos fundadores do projeto", que coloca as preocupações ambientais e o aquecimento da cidade no topo das preocupações.

F|C Arquitectura Paisagista/DR Martim Moniz

A Rua da Palma e a nova rotunda

Pedonalizar o lado nascente do Martim Moniz implica mudar o circuito viário da zona. A dupla de paisagistas propõe, por isso, que automóveis, autocarros, eléctricos e bicicletas (numa nova ciclovia bidireccional que ligará à da Avenida Almirante Reis) vindos da Rua da Palma circulem apenas pelo lado oposto (entre o Centro Comercial do Martim Moniz e o edifício dos bombeiros). Para isso, deverá repor-se “o traçado integral da antiga Rua da Palma” e construir uma rotunda oval a sul, junto ao Hotel Mundial, com vista a garantir a fluidez do trânsito e a possibilidade de inverter a marcha.

Neste mesmo pólo, deverão concentrar-se as paragens e os terminais dos transportes públicos, criando-se assim uma divisão bastante clara entre o espaço destinado à circulação e estadia de peões e as vias de trânsito. Ao afastar-se as pessoas dos veículos motorizados, cria-se um refúgio em termos de segurança e poluição sonora, um dos grandes objectivos desta proposta.

