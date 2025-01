De jazz experimental a rock emergente: eis a programação do novo Coliseu Club

A nova sala de espectáculos do Coliseu dos Recreios, o Coliseu Club – que vai abrir oficialmente as portas a 1 de Março – anunciou os nomes dos primeiros artistas a pisar este palco. Com uma agenda focada em artistas nacionais, o espaço vai oferecer uma paleta ecléctica de estilos musicais, que vai desde o jazz experimental a projectos de rock emergente.

A abertura será marcada pelo concerto dos Humana Taranja, no dia 1 de Março. A banda do Barreiro vai apresentar o seu segundo álbum, Eudaemonia, editado em Outubro do ano passado. Os bilhetes para este concerto custam 10€.

A 11 de Março, o fadista Duarte, que se encontra a festejar 20 anos de carreira com concertos especiais, vai mostrar neste concerto a sua longa experiência. O artista editou no ano passado Venham Mais Vinte. O ingresso para este concerto está à venda por 20€.

O Coliseu Club vai receber a inauguração do Santo Antão Jazz Clube, a 19 de Abril. Esta iniciativa é promovida pelo blogue de música Rimas e Batidas e apresenta concertos de Yakuza e Samalandra, dois nomes que representam o melhor que é feito nesta nova geração de jazz produzido em Portugal. A mesma noite termina com um DJ set de Rui Miguel Abreu, jornalista e fundador deste site especializado em hip-hop. Esta vai ser a primeira edição do evento, que acontecerá todos os meses. O bilhete custa 15€.

Localizado no primeiro andar do edifício, o Coliseu Club terá capacidade para acolher 200 pessoas sentadas ou 500 em pé. Será uma alternativa mais intimista à sala principal, que pode receber até 5672 espectadores.

Este compartimento foi utilizado anteriormente como um dos palcos do festival Super Bock em Stock, demonstrando o seu potencial para acolher eventos.

No Coliseu do Porto existe um espaço semelhante, o Novo Ático. Situa-se no piso superior da sala e está preparado para receber espectáculos, concertos, recitais, exposições, conferências, sessões de cinema, apresentações e até jantares ou festas.

