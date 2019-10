De Música no Coração a Assim Nasce Uma Estrela: há um concerto especial no Museu da Farmácia

O Dia Mundial do Cinema é celebrado no Museu da Farmácia com um concerto recheado de bandas sonoras de filmes que ficaram para a História. O evento acontece no dia 5 de Novembro e há ainda uma visita guiada para aproveitar.

Falar de filmes é também falar das bandas sonoras que lhes dão vida e que os tornam únicos e inesquecíveis. Por isso, o Museu da Farmácia quis assinalar o Dia Mundial do Cinema com um concerto dedicado a muitas das músicas que marcaram o mundo da Sétima Arte.

A animação está a cargo dos alunos da Escola Artística de Música do Conservatório Nacional, que irão trazer para o palco do Auditório do Museu da Farmácia (19.00) hits de clássicos como a Música no Coração, Os Miseráveis, O Fantasma da Ópera e Funny Lady, assim como o mais Assim Nasce uma Estrela (falamos de “I’ll Never Love Again” de Lady Gaga e Bradley Cooper, claro).

Como não poderia deixar de ser, nem os clássicos da Disney ficaram de fora do repertório, que irá contar com os temas “Fora do Mar” da Pequena Sereia e “Cores do Vento” da Pocahontas.

Antes do concerto, às 17.30, vai haver uma visita comentada pelo director do museu, João Neto, que irá realizar uma "Viagem pelo Mundo do Cinema no Museu da Farmácia" e onde terá a oportunidade de ficar a conhecer uma das peças da colecção que foi utilizada no filme O Fiel Jardineiro.

A entrada é livre tanto para o concerto como para a visita. Mas atenção: é preciso fazer uma pré-inscrição através do e-mail museudafarmacia@anf.pt.

Museu da Farmácia, Rua Marechal Saldanha. 5 Nov. 17.30 (visita), 19.00 (concerto). Entrada livre

