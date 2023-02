De Oeiras para Lisboa, o Santa Clara Market by Mercado da Linha está de volta

De Oeiras para Lisboa, o Mercado da Linha está de regresso ao centro da cidade. A segunda edição do Santa Clara Market by Mercado da Linha acontece já este fim-de-semana e quer repetir a dose todos os terceiros fins-de-semanas de cada mês.

No mercado, junto à feira da ladra, os visitantes vão poder conhecer pequenas marcas portuguesas e deliciarem-se com alguns dos melhores produtos regionais. A montra inclui queijos e enchidos de Norte a Sul do país, frutos da região Oeste, comida vegan e bolos são algumas das iguarias que poderá encontrar no conhecido Mercado de Santa Clara.

No próximo fim-de-semana, nos dias 24 e 25 de Fevereiro, o Mercado da Linha está de volta ao concelho onde nasceu, com uma edição no Parque Urbano de Miraflores.

Campo de Santa Clara (Lisboa). Sáb-Dom 09.00-18.00. Entrada livre

+ A vida são dois dias? Em Cascais, o Carnaval dura seis

+ Ordem da Cabidela reúne-se em seis jantares à volta do prato tradicional