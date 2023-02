A vida são dois dias? Em Cascais, o Carnaval dura seis

O Mercado da Vila, em Cascais, recebe, a partir desta quinta-feira, mais uma edição da Vila Folia. Este ano, o evento carnavalesco prolonga-se por seis dias, até terça-feira (21) e a festa será para todas as idades e gostos musicais, desde bossa nova a electrónica, marchinhas e bailes.

Esta quinta-feira, a animação arranca às 19.00 com Sambrazaa (mpb e bossa nova). No dia seguinte, a festa continua com muito forró, até às 23.00. As marchinhas de Carnaval marcam o terceiro dia de folia, a partir das 17.00, com o grupo Sardinha Imperial.

No domingo, a Vila Folia vai dar palco aos mais pequenos, com o Bicho de 7 Cabeças, às 13.00. A animação continua às 15.30, com forró até anoitecer. O dia acaba em grande com o Trio Elétrico.

Na segunda-feira, a música Axé, de origem baiana, vai animar cascalenses e visitantes. Para finalizar as celebrações carnavalescas, a terça-feira é reservada ao cortejo. Está marcado para as 17.00 e parte da Baía de Cascais em direcção ao Mercado da Vila. Logo a seguir, às 18.00, a festa continua com pagode. A partir das 22.00, a FLA Cascais – associação com fortes ligações ao brasileiro Flamengo – traz-lhe, pela primeira vez, o Baile Vermelho e Preto.

Rua Padre Moisés da Silva, 29 (Cascais). Até 21 Mar. Entrada livre

+ Coisas para fazer no Carnaval em Lisboa

+ Parque da Pena acolhe exposição de camélias e apresenta colecção inédita