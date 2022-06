De Rimini para Lisboa, La Romana traz gelatos italianos “super cremosos”

Na primeira La Romana em Portugal, o Laboratorio Artigianale está à vista de todos. Desde a mistura dos ingredientes até ao descanso da mistura, é possível acompanhar toda a arte da gelataria italiana artesanal a partir da Rua dos Correeiros. Já a entrada, na Rua de São Nicolau, também beneficia de grandes janelas para o interior do espaço que, à semelhança de outras lojas da marca fora do país, está decorado em tons neutros. A ideia será, porventura, fazer brilhar os sabores mais coloridos, como o vegan de mirtillo nero, sambuco e limone, ou fazer pandã com os mais discretos, mas icónicos biscotto della nonna e cioccolato al latte.

Fotografia: Mariana Valle Lima

A origem da marca remonta a 1947, em Rimini, no coração da região italiana Emilia-Romagna. Mas foi em Viena, em 2017, que uma oftalmologista portuguesa se apaixonou pelos gelatos La Romana e decidiu trazê-los, finalmente, para Portugal. “É uma história curiosa. Fui a um congresso de oftalmologia e lembro-me de, um dia dia, entrar numa La Romana e pensar logo ‘quero ter uma destas’”, conta à Time Out Lisboa Sónia Parreira, que decidiu abraçar a sua veia empreendedora, na companhia do espanhol David De Francisco. “Como ele já tem nove lojas em Espanha e também estava interessado em trazer o conceito para Portugal, tornámo-nos sócios.”

Fotografia: Mariana Valle Lima Cheesecake ai lamponi

Entusiasta da pastelaria, Sónia — que teve de realizar formação profissional certificada pela marca — é a única responsável pela confecção das sobremesas dispostas na montra principal, desde os rotolinos (5€), com pão de ló de cacau, com creme de chantilly e avelãs, aos cheesecakes ai lamponi (6,50€), com framboesas frescas e biscoito de manteiga. Mas a prata da casa são os “verdadeiros gelatos italianos”, feitos com ingredientes frescos, inclusive leite gordo de pastagem biológica. “Isso influencia não só o sabor como a cremosidade”, assegura Sónia. “São super cremosos, é o que os diferencia.”

Fotografia: Mariana Valle Lima Zabaione come una volta, com Marsala DOC, e gelado de pistáchio

Entre os sabores mais populares, destacam-se o crema dal 1947, um creme aromatizado com extracto de baunilha e casca natural de limão, e o zabaione come una volta, com Marsala DOC, um vinho fortificado produzido nos arredores da cidade que lhe dá nome, na Sicília. "Eles fazem uma mistura em banho maria e enviam-na directamente da fábrica de Rimini." E fica muito bem com o pistachio — a recomendação é de Sónia, que não resiste em sugerir outras combinações. “Todos os meses temos uma combinação perfeita. A de Junho é o kefir de mirtilo e granola com mirtillo nero, sambuco e limone.” Se preferir arriscar, prove o gelato de crocante all’amareba com o de pastel de natal, criação feita de propósito para a loja portuguesa.

A Gelateria La Romana também aposta em produtos vegan, como os sabores de frutas e de chocolate negro do Equador, e em maneiras menos tradicionais de comer gelado: por exemplo, com pão integral torrado (5€), brioche (5€) ou crepes (7€). Já em copo ou cone (de wafer, bolacha crocante ou cacau), os preços variam entre os 3,50€ e os 6€. Para take-away, existem seis caixas de tamanhos diferentes (7€-28€), que levam de 300 gramas a um quilo e meio de gelado. Mas vale a pena arranjar tempo para um lanche sossegado — e, se for fã de chá, não se esqueça de deitar o olho às infusões La Romana (4,50€/6 saquetas), inspiradas nos sabores de gelado da marca.

Rua de São Nicolau 44. Seg-Dom 13.00-23.00.

+ Derreta-se com as melhores gelatarias em Lisboa

+ Leia já, grátis, a edição digital da Time Out Portugal desta semana