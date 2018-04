Dead Combo dão concerto gratuito nos Armazéns do Chiado

Os concertos gratuitos à porta dos Armazéns do Chiado já fazem parte da agenda da cidade – e com a celebração dos 20 anos da Fnac tornaram-se mais frequentes. Os Dead Combo são assim os senhores que se seguem. Conte com eles no dia 21 de Abril às 18.00.

Com disco novo a chegar às lojas, os Dead Combo vão apresentar Odeon Hotel, gravado em Lisboa, entre 2016 e 2017, com produção de Alain Johannes (Queen Of Stone Age, PJ Harvey ou Chris Cornell).

Odeon Hotel, composto por 13 canções, conta com a participação especial do cantor e compositor norte-americano Mark Lanegan, que dá voz a “I Know, I Alone”, um poema escrito na língua inglesa por Fernando Pessoa.

Como já é habitual, a seguir ao concerto os músicos vão estar na Fnac do Chiado para uma sessão de autógrafos.

