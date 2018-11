Degrau: uma loja de sapatos nova com marcas emergentes e minimalistas

Onde moravam livros moram agora sapatos que ajudam a palmilhar as sete colinas da cidade. Depois da primeira casa na Rua do Alecrim, a Degrau abriu portas no vaivém da Rua do Carmo e levou marcas emergentes para o Chiado. O conceito minimalista alinha-se com um triângulo de vendas: calçado, mochilas e óculos de sol.

Foi no espaço da histórica Livraria Aillaud & Lellos – uma Loja Com História que encerrou em Janeiro – que Carlos Coutinho e Ricardo Ortigão Ramos, dois dos sócios, encontraram a casa perfeita para acolher a segunda morada da marca. A história, que começou em 1931, não terminou com a nova aquisição. Pelo contrário, ganhou uma nova vida e propósito – a loja mantém a mesma traça e até os expositores são semelhantes aos de uma livraria, mas agora com sapatos, a estrela desta concept store.

Os dois amigos acolheram a Paez, famosa marca de alpargatas argentinas, há quase 10 anos – que é como quem diz, trouxeram-na para os pés dos portugueses. Foi aí que a aventura começou. A coisa foi evoluindo, sempre com a Paez no centro de órbita, mas há cerca de três anos Ricardo voltou de Londres e veio com “ideias de reestruturar o negócio e as próprias lojas” – foi nessa altura que juntaram ao lote a marca espanhola Muroexe, sapatos vegan e minimalistas. “Quando abraçámos a Muroexe já tínhamos a Paez e isso fez-nos sentir que precisávamos de uma marca por cima disto tudo, uma coisa nossa, que traduzisse o que é que queremos transmitir”, explica Ricardo para justificar o nascimento da Degrau, a marca-mãe. “O que ligava o sapato de Verão a um sapato minimalista foi o facto de serem marcas emergentes, e começámos a assumir isso como uma característica distintiva nossa”.

Fotografia: Duarte Drago

Foi com base nesta premissa que começaram a construir a identidade da Degrau: uma espécie de incubadora de marcas emergentes que dificilmente encontrará noutras lojas. Ao nível do calçado a Degrau continua a apostar nas Paez, os sapatos casuais-minimalistas da Muroexe – para gente que quer ir almoçar com amigos e sair directo para uma reunião de negócios – ou os míticos ténis da italiana Superga.

A isto quiseram juntar mais acessórios – as mochilas da Ucon Acrobatics, de design simples, à prova de água e com a funcionalidade necessária para quem vive na cidade e precisa de uma mochila com um quê de coolness. E há cerca de um ano chegou-lhes às mãos a Komono, como uma forma de se “posicionarem no mercado da moda de uma forma mais sólida”, diz Carlos. Parte dos expositores são ocupados pelos óculos de sol, prà menina e prò menino, e alguns modelos de relógios da marca.

“Todas as marcas aqui têm um fio condutor – affordable luxury. As marcas inserem-se todas num segmento abaixo dos 100€, ou pouco acima, mas o cliente tem a certeza que está a comprar um produto de qualidade superior a um preço razoável”, explica Carlos Coutinho.

A história repete-se, agora numa escalada emergente

Era ponto assente que Carlos e Ricardo não iam deixar morrer a alma da livraria histórica que antes ocupava o espaço. Os expositores, além dos sapatos, têm livros, caso queira pôr as leituras em dia. E não só. Os responsáveis da Degrau convidaram a poeta Matilde Campilho a construir listas de livros que combinam com o ADN de cada marca – coisa para irem acompanhando nas redes sociais e no site.

“Nós pegámos nas marcas em fases embrionárias, porque é a nossa identidade, e queremos manter isso pegando em pessoas, embaixadores, que têm um percurso também ele emergente. Queremos pessoas que estejam a sair da zona de conforto e numa fase inicial do que quer que seja”, explica Ricardo. “Acabamos também por ser uma plataforma que aproxima os clientes das marcas, em vez de comprarem às casas originais."

Rua do Carmo, 88. Seg-Dom 11.00-20.00.

