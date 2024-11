Black Friday à portuguesa: os descontos das marcas nacionais

Chamam-lhe Black Friday mas a verdade é que há promoções que se antecipam, e muito, à sexta-feira louca. Este ano, achámos por bem deixar de lado as grandes superfícies e focarmo-nos nas marcas portuguesas. Conte com descontos generosos, mas também com alternativas ao consumo desenfreado e que assumem, nesta altura do ano, uma vertente social. Vestuário, cosmética, joalharia ou calçado. Dê uma volta pela nossa lista – e pelas ruas da cidade –, e espreite as montras portuguesas mais apetecíveis desta Black Friday, mesmo a tempo do dia 29 de Novembro.

