Delírio em Torres Vedras: vinho, acordeão e desporto nas festas da cidade

Está pronto para celebrar o Outono, o São Martinho, a vinha e o vinho? Aproveite as Festas da Cidade de Torres Vedras, aqui mesmo ao lado, para uma fugida em família. O programa – que une a cultura, a gastronomia e o desporto – inclui concertos de Camané, Susana Félix e Lucky Duckies.

Torres Vedras tem o Carnaval mais português de Portugal, mas também tem as Festas da Cidade e, a 40 minutos de carro pela A8, vale a pena a romaria. A festa arranca já este sábado, dia 26, às 11.00, com um cortejo etnográfico em frente ao Mercado Municipal, que seguirá até ao Pavilhão Multiusos do Parque Regional de Exposições, onde se irá realizar o Festival do Folclore, às 15.00. Mas há mais propostas para ver, ouvir e provar até 11 de Novembro.

Destacam-se as actividades programadas para o Parque Regional de Exposições, como as provas de vinhos, a Mostra de Uvada e o Festival do Pastel de Feijão de Torres Vedras, que a Câmara Municipal promove em parceria com mais de dez produtores locais, incluindo a vencedora do concurso do ano passado, Maria Adelaide R. Silva. Num espaço próprio para o efeito, cada produtor terá a sua marca exposta e será possível comprar o doce da terra (1€-5€) durante todo o evento.

E como festa que é festa não passa sem música, no Parque Regional de Exposições, há concertos de Susana Félix (30 de Outubro, às 21.30), Camané (6 de Novembro, às 21.30) e Lucky Duckies (11 de Novembro, às 21.30). O preço dos bilhetes varia entre os 5€ e os 15€ (com jantar). Já no palco do Teatro-Cine, poderá ouvir artistas de vários cantos do mundo, a propósito do Festival Internacional de Acordeões de Torres Vedras (5€). Se preferir, há ainda finais de tarde ao som de acordeonistas nas já tradicionais Merendas do Acordeão, em vários espaços do concelho, como o Café Xeirinho em Torres Vedras (dia 26 de Outubro, às 17.30) ou o Café Parque em Santa Cruz (dia 1 de Novembro, às 17.30).

Além de gastronomia e música, poderá contar também com actividades desportivas, como o Passeio Pedestre das Festas da Cidade pelas escarpas da Maceira (dia 1 de Novembro, às 09.30), as Torres Vedras Night Run (às 21.15 de 30 de Outubro e 6 de Novembro), a Rota das Adegas em BTT (10 de Novembro, às 09.00) ou os torneios de golfe e de petanca (11 de Novembro, às 09.00, no Dolce Campo Real, no Turcifal, e no jardim em frente à PSP de Torres Vedras, respectivamente).

As Festas da Cidade prometem encerrar com “chave de ouro” a 11 de Novembro, dia de feriado municipal, com a eleição da Rainha das Vindimas de Torres Vedras, a grande final do Festival das Vindimas, no Parque Regional de Exposições.

A entrada nas Festas da Cidade de Torres Vedras — cujo programa completo pode ser consultado no site do evento — é gratuita. No entanto, para aceder às tasquinhas, ao Festival do Pastel de Feijão de Torres Vedras, à Mostra de Uvada ou às provas de vinhos, que decorrem no Pavilhão Multiusos do Parque Regional de Exposições de Torres Vedras terá de pagar entre 5€ (entrada) e 15€ (entrada e jantar).

+ Dez sugestões de escapadinhas por Portugal

+ Dolce CampoReal Lisboa: dar um tempo em Torres Vedras