Depois da moda, a decoração. Fomos conhecer a nova Fashion Clinic Home

Ao mesmo tempo que convoca figuras tão familiares como os peixes, legumes e mariscos da Bordallo Pinheiro, a nova Fashion Clinic Home, na Avenida da Liberdade, adiciona um toque de exotismo e extravagância à sua nova montra, inteiramente dedicada à casa. Falamos de peças tão singulares quanto os cadeirões de missangas de Fernando Otero, ou os objectos de La DoubleJ, inconfundíveis quando dispostos sobre a mesa.

E nem é preciso entrar na loja para que estes e outros artefactos dêem nas vistas. Fruto da curadoria de Ricardo Preto, director criativo do Amorim Luxury Group, a selecção de marcas e objectos é o mais recente chamariz para quem palmilha a artéria mais cara do país. Entre mobiliário, cerâmica, têxteis, luminária, tapeçaria, livros e fragrâncias para a casa, a loja está montada a pensar no Natal, já aí à porta. Ginori 1735, Les Ottomans, Assouline, Maison de Vacances, Dyptique, Byredo, Ichendorf são outras das etiquetas de luxo que ocupam os 300 metros quadrados, com paredes e tectos deixados em bruto.

DR

Conhecida pelas propostas de moda – com marcas como Valentino, Balmain, Gucci e Tom Ford no catálogo –, a primeira incursão da Fashion Clinic no universo da decoração aconteceu no último Verão, com a abertura de uma loja estival no Carvalhal, junto à Comporta. O exercício culminou na abertura de uma nova pop-up, que ficará de portas abertas até ao final do ano.

O plano é voltar a fazer obras no espaço, que fica por baixo do restaurante JNcQUOI Asia. Sob a direcção de Vincent Van Duysen, o arquitecto belga responsável pelos interiores do JNcQUOI Beach Club, nascerá aqui uma nova Fashion Clinic. As coisas da casa não vão ficar esquecidas – hão-de encontrar outros poisos temporários enquanto não aparecer uma morada definitiva.

Avenida da Liberdade, 144. 964 265 905. Seg-Sáb 10.00-20.00, Dom 12.00-20.00

