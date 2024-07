Depois da tempestade, a bonança. Temperaturas vão chegar aos 30º

O tempo não tem estado famoso, com chuva e trovoada, mas o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê a subida das temperaturas já a partir desta segunda-feira, 1 de Julho. Em Lisboa, os termómetros vão chegar aos 31º, na terça-feira, dia 2.

“A partir de segunda-feira teremos uma semana de sol, com as temperaturas a subirem de forma sustentada e gradual, pelo menos até ao fim de semana, e assim, sim, será uma semana para aproveitar”, garantiu o climatologista Mário Marques em entrevista à TVI, na sexta-feira.

Segundo o IPMA, as temperaturas máximas vão andar entre os 24º e os 30º – os valores mais baixos estão previstos para o fim-de-semana – e as mínimas entre os 15º e os 17º. Além disso, deverá ter cuidado com os raios ultravioleta entre segunda e quarta-feira, fazendo uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu e protector solar.

