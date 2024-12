Depois da Zara XXL, a Parfois chegou ao Rossio

O Rossio ganhou uma nova vida em Setembro, com a abertura de uma das maiores Zaras do mundo. Agora foi a vez da portuguesa Parfois se instalar na Praça D. Pedro IV, com uma loja de 160 metros quadrados que também tem entrada pelas traseiras (na Rua D. Antão de Almada). Este é o 140.º espaço da Parfois em Portugal – que tem mais de mil moradas em mais de 70 países de todo o mundo. Só em 2024, abriu lojas em Itália, França, México, Arábia Saudita e Grécia.

SALVADOR COLAÇO

Ampla e luminosa, a nova Parfois da capital, inaugurada esta sexta-feira, 13 de Dezembro, tem espaço de sobra para a cada vez mais extensa colecção de roupa da marca, mas também para os acessórios que lhe deram fama – das malas aos óculos, dos lenços aos relógios, dos sapatos à bijuteria.

A grande novidade é que é a primeira do grupo com o serviço de click and collect, para quem faz compras online, poder ali recolher. Mas não é a única: instalada perto das caixas, a linha de velas e fragrâncias, com preços que arrancam nos 4,99€ e vão até aos 19,99€, chegou mesmo a tempo do Natal.

SALVADOR COLACO

O design do espaço não é muito diferente das outras lojas da Parfois, mas alguns vestígios do antigo edifício ficaram à vista, dando-lhe mais personalidade: é na zona que separa as duas salas maiores (a que dá para o Rossio e a que dá para o lado de trás, mesmo ao lado da Praça da Figueira), com um arco em pedra, que ficam os provadores.

Praça D. Pedro V (Rossio). Seg-Dom 10.00-20.00

🎄Natal para todos – leia grátis a nova edição da Time Out Portugal

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, no Instagram e no Whatsapp