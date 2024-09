280 funcionários, 57 provadores. A Zara do Rossio em números

Abriu esta quinta-feira e é um verdadeiro colosso da fast fashion. Se não conseguiu fazer fila para a grande abertura da Zara do Rossio, fazemos-lhe uma visita guiada com a preciosa ajuda de dez números.

5000

É este o número aproximado de metros quadrados da nova Zara – da superfície comercial, entenda-se. Outro número importante é o quatro, número de andares que pode percorrer cada vez que visita o espaço. Para não se perder, fique já a saber que o piso térreo é ocupado pela cafetaria Zara by Castro, e por algumas das linhas mais exclusivas das secções masculina e feminina da marca. É também o habitat de algumas espécies arbóreas, estrategicamente ali colocadas pela arquitecta Elsa Urquijo e pelo seu gabinete. São oliveiras e acentuam a sensação de espaço leve e harmonioso.

No andar de cima, continua a encontrar propostas para homem e mulher, com destaque para a linha masculina Athleticz, para o espaço dedicado à alfaiataria e para uma área dedicada à lingerie, composta por pequenas salas e um provador especialmente equipado. O segundo andar é maioritariamente dedicado ao universo feminino, com uma generosa zona de sapataria, uma área de provadores, mas também a linha Zara Beauty – até aqui apenas disponível online, mas agora com expositores próprios e salas que conservam partes dos frescos originais do edifício.

No terceiro e último andar, encontramos a secção de criança, com toda aquela fofice a que Zara Kids já habituou a clientela, mas com algumas novidades. Entre elas, uma zona de recreio (só para os mais pequenos) e peças inspiradas na nova localização da cadeia espanhola, o Rossio. Do outro lado do edifício, fica a Zara Home, onde a área de exposição segue a lógica de uma casa – há uma sala de estar, uma sala de jantar, cozinha, quarto, escritório e até uma casa de banho (com banheira). O espaço encerra outros tesouros, nomeadamente um painel de azulejos do artista Bruno Grizzo (que estará a trabalhar ao vivo no espaço durante os primeiros três dias) em colaboração com a Viúva Lamego, e a mais completa montra de uma outra colaboração – esta entre a Zara Home e o arquitecto Vincent Van Duysen.

113

São várias as portas que dão acesso ao interior da recém-inaugurada loja da marca espanhola, mas esta é especial. O número 113 da Praça D. Pedro IV foi em tempos a entrada para o Francfort Hotel, ilustre estabelecimento que assistiu ao nascimento da Orpheu, revista do movimento modernista português, publicada em 1915. Almada Negreiros fazia parte do grupo que aqui se reunia e viria a pintar, em 1954, o famoso retrato de Fernando Pessoa à mesa de um café. A peça esteve exposta no restaurante Irmãos Unidos, que ficava mesmo na porta ao lado. Do velho hotel, que fechou portas em 1978, ficou o velho elevador, bem ao gosto da viragem do século. Embora não possa ser utilizado, está à vista de todos.

1492

Sim, estamos a recuar ao século XV para falar da Zara. Ou melhor, do edifício em questão. Aliás, da primeira edificação de que há memória naquele sítio. Falamos do Hospital Real de Todos os Santos, construído por ordem de D. João II entre 1492 e 1504, que ocupada a área que hoje conhecemos como Praça da Figueira. O hospital foi sendo ampliando ao longo dos anos e existiu até ao terramoto de 1755, que o deixou irremediavelmente destruído.

8

São quatro andares, mais de mil metros quadrados em cada piso (contas feitas por alto), mas nada tema. Há muitas formas de subir e descer dentro da loja. Porquê o número oito? É a soma de todas as escadas e elevadores que podem ser usados pelos clientes para circular em altura. Concretamente, estamos a falar de dois elevadores, três escadas e três escadas rolantes.

57

É o número de provadores desta loja. Mas não estão irmãmente distribuídos. Há 20 logo no primeiro andar, junto à secção de moda masculina, e um especialmente pensado para a secção de lingerie. No piso de cima, vai dar de caras com uma grande área de provadores junto à secção de moda jovem – 34 provadores, com direito a uma zona de espera ampla e iluminada e ainda um sistema, já implementado noutras lojas, de reserva de provadores através da aplicação móvel. No último andar, há outros quatro provadores, dentro da secção de criança. Embora espalhados pelas várias secções, os provadores não estão segmentados por género.

33

E vá, convém falar também nas caixas, sobretudo agora que se modernizaram de tal maneira, que é a própria clientela a tirar os alarmes da roupa. Estão presentes em todos os pisos, embora também vá encontrar pontualmente – no primeiro e no terceiro andares – caixas à moda antiga.

1

E se quiser evitar contacto humano a todo o custo, há um ecrã que talvez lhe possa interessar. Esta é a primeira loja a implementar o sistema de devoluções totalmente autónomo para os clientes. Através do código QR gerado pela aplicação, poderá seleccionar os itens a devolver, colocá-los num envelope disponiblilizado no local e colar a etiqueta impressa pela dita tecnologia. E tudo isto sem ter de falar com ninguém. E já agora: um é também o número de pares expostos de cada modelo de sapatos na secção de calçado, no segundo andar. Esqueça o chorrilho das outras lojas – nesta, vai ter de pedir o seu tamanho, à antiga.

280

Uma superfície desta dimensão – e mesmo com tantas caixas a dispensarem operadores – precisa de muita gente. Aproximadamente, são 280 os funcionários da nova Zara. Destes, 145 (ou seja, mais de metade) são novas contratações. Os restantes vêm das duas lojas Zara que a Inditex acaba de encerrar. Quer a da Rua Augusta, quer a da Rua Garrett abriram portas pela última vez na passada quarta-feira. A primeira, dará lugar a uma Bershka. A segunda será convertida numa Massimo Dutti. Ao menos, fica tudo em família.

1,60

Nem todos os números podiam ser inteiros. Este corresponde ao preço do pastel de natal vendido dentro da loja da Zara. Leu bem! No piso térreo do edifício, existe uma cafetaria, parceira da cadeia espanhola com a portuguesa Castro - Atelier de Pastéis de Nata. E claro, o doce típico português é a grande especialidade neste espaço com ligação directa ao interior da loja, mas também há bebidas quentes e sumos naturais.

95

A sustentabilidade e a eficiência energética foram igualmente tidas em conta pelo grupo espanhol. Além de uma política de desperdício zero entre funcionários e da regulação automática de iluminação e climatização em função das necessidades do espaço, a Inditex estima ter reduzido em 95% o plástico de uso de componentes de plástico descartáveis, o que terá acontecido sobretudo nas embalagens, onde o sucedâneo do petróleo foi substituído por papel, muitas vezes reciclado.

